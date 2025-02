Des fans des Dallas Mavericks ont décidé de suspendre leur abonnement annuel après le transfert de Luka Doncic. La franchise a fait un joli geste en remboursant les matchs à domicile restants. Une opération à plus de 1800 dollars.

Le transfert de Luka Doncic semble avoir remis en doute le supporterisme de certains des plus gros fans des Dallas Mavericks. Quelques texans possédaient un abonnement annuel à l’American Airlines Arena et ont décidé de le résilier après la décision de Nico Harrison. Le management de la franchise a décidé de leur rembourser l’équivalent d’une demi-saison, soit 21 matchs. Un virement d’un peu plus de 1800 dollars, de quoi mettre un pansement sur une plaie béante.

The Mavericks have offered refunds for remaining home games this season to fans who have canceled their season ticket plans.

It’s valued at around $2,000.

Une opération qui montre de la compréhension. Beaucoup de fans ont payé pour admirer Luka Doncic, le produit n’est donc plus le même. Les “cadeaux financiers” ne dureront pas longtemps dans le Texas puisque, vraisemblablement, le prix de l’abonnement annuel augmentera de 61% la saison prochaine. Il faut dire que comme l’équipe est dans une meilleure position pour aller chercher le titre désormais …

Certains supporters ont amené un cercueil devant l’American Airlines Arena ce dimanche, la bonne nouvelle c’est qu’ils n’auront pas a y enterrer leurs économies !

