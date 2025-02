Rising Stars Challenge : les équipes sont connues !

Les quatre équipes du Rising Stars Challenge ont été dévoilées. Elles se disputeront la victoire pour pouvoir prendre part au All-Star Game le dimanche. Bilal Coulibaly est avec les frères Thompson tandis que Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr seront coéquipiers !

Pour ce All-Star Weekend à San Francisco, le Run TMC a été mis à l’honneur. Tim Hardaway, Mitch Richmond et Chris Mullin seront les capitaines lors du Rising Stars Challenge et ils ont pu drafter leurs joueurs ce mardi. La quatrième équipe de l’événement est composée de pensionnaires de la G-League avec Mac McClung et Reed Sheppard en première ligne !

Les effectifs du Rising Stars Challenge sont connus, suite à la Draft de ce mardi.

Zaccharie Risacher et Alex Sarr dans la même équipe ! 🇫🇷

Sur le papier, il est difficile de marquer un panier sur l’équipe de Mitch Richmond. Un cinq majeur composé de Amen Thompson – Ausar Thompson – Bilal Coulibaly – Toumani Camara et Yves Missi a de quoi faire peur à n’importe quelle attaque NBA. Surtout lorsque Scoot Henderson et Bub Carrington sont également là pour dynamiser l’attaque.

Mais l’escouade de Tim Hardaway est également très intéressante, surtout pour les fans tricolores. Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr seront coéquipiers lors de l’événement et partageront le parquet avec des joueurs comme Jaime Jaquez Jr, Gradey Dick ou Anthony Black.

La Team Chris Mullin fait la part belle aux rookies. Stephen Castle, Ryan Dunn, Zach Edey, Dalton Knecht ou encore Jaylen Wells tenteront de se défendre face à des groupes plus expérimentés !

