Anthony Davis devrait jouer ailier-fort chez les Mavs selon Jason Kidd

Tout juste transféré chez les Mavericks, Anthony Davis devrait retrouver son poste de prédilection à Dallas. En conférence de presse, Jason Kidd a expliqué qu’il pensait utiliser son nouveau joueur en tant qu’ailier-fort.

Entre Jason Kidd et Anthony Davis, il y a du vécu puisque les deux hommes ont remporté ensemble un titre de champion NBA en 2020 avec les Lakers. À l’époque, Kidd était alors l’assistant de Frank Vogel alors qu’AD dominait dans une raquette de grande taille avec Dwight Howard et JaVale McGee.

Cette formule à deux grands, Kidd devrait la réutiliser du côté de Dallas. Avec les présences de Daniel Gafford et Dereck Lively au poste 5, le coach peut ainsi offrir à AD son poste préféré, à savoir ailier-fort. Davis qui réclamait depuis longtemps de jouer à côté d’un pivot aux Lakers va donc être servi.. aux Mavs. C’est Jason Kidd en personne qui a confirmé l’info (en fin de vidéo).

Jason Kidd shared his reaction to the Luka Dončić trade, expressing his alignment with GM Nico Harrison.

Kidd says he was “blessed” to coach Dončić but believes the players they added will “help achieve” a championship.

Kidd says it’s likely Davis will start at power forward. pic.twitter.com/mDF0gtATeU

— Grant Afseth (@GrantAfseth) February 2, 2025

Le retour d’Anthony Davis au poste 4 devrait donc entrainer un jeu de dominos à Dallas puisque c’est P.J. Washington qui occupait le poste. Très polyvalent, Pièce jointe devrait être décalé sur le poste 3. Du coup, Klay Thompson retrouverait son poste de base en tant qu’arrière avec Kyrie Irving à la mène, et Spencer Dinwiddie lui un rôle avec le banc. Aux côtés de Davis, on devrait retrouver dans un premier temps Daniel Gafford, un profil qui colle parfaitement au style Howard / McGee de l’époque Lakers 2020. Dereck Lively, une fois remis de ses blessures devrait ensuite accompagner le Unibrow dans la raquette. Selon les adversaires, il n’est pas non plus impossible que Davis finisse les matchs au poste 5, avec sans doute Washington à ses côtés. À Jason Kidd de trouver la bonne formule pour tirer avantage des qualités de chacun.

Source texte : Grant Afseth