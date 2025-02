C’était pressenti depuis quelques jours, c’est désormais officiel : De’Aaron Fox est le nouveau coéquipier de Victor Wembanyama chez les San Antonio Spurs. Une arrivée qui devrait rapidement booster les chances de l’équipe texane, mais jusqu’à quel point ?

Nous sommes le 3 février 2025. Les Spurs restent sur une première partie de saison encourageante, marquée par une belle progression par rapport à l’an passé. Victor Wembanyama et ses copains ne sont pas très loin d’un bilan à l’équilibre, avec 21 victoires pour 25 défaites. Mais dans un Wild Wild West impitoyable, ce bilan est synonyme de 12e place avec deux matchs de retard sur le dernier spot qualificatif au play-in.

Désormais renforcés par l’arrivée de De’Aaron Fox, que peuvent viser les Spurs cette saison ?

DeAaron Fox débarque donc à San Antonio avec quelques mois de formation aux côtés de Chris Paul et des premiers automatismes à créer avec Wemby.

L’idée est de faire « le mieux possible » et ensuite taffer cet été collectivement pour entamer la saison 2025-26 avec les Playoffs en…

San Antonio récupère un meneur de jeu calibre All-Star qui est capable d’apporter 25 points, 5 rebonds et 6 passes tous les soirs, tout en étant clutch dans les moments chauds. Sans manquer de respect à un mec comme Devin Vassell, Victor Wembanyama n’a jamais eu un joueur aussi dynamique à ses côtés depuis son arrivée en NBA. Le Renard peut exploser quasiment toutes les défenses et devrait être encore plus redoutable aux côtés de Wemby. Le duo est aussi excitant que complémentaire, de quoi avoir de sacrées ambitions à Fort Alamo.

Mais comme tout nouveau duo, il aura forcément besoin d’un peu de temps pour créer des automatismes et tourner à plein régime au sein de la structure collective de l’équipe. Le temps qu’il faudra va déterminer les chances de San Antonio cette saison.

Il existe deux principaux scénarios :

1) La mayonnaise prend assez rapidement et permet aux Spurs de réaliser un gros push lors de la deuxième partie de saison.

San Antonio a réussi l’exploit de ne lâcher aucun membre important de l’équipe dans le trade de Fox, avec Stephon Castle, Devin Vassell, Keldon Johnson ou encore Jeremy Sochan qui sont tous restés dans le Texas. Les vétérans Chris Paul et Harrison Barnes, cruciaux dans la progression de l’équipe cette année, sont toujours là également. Cela signifie que les Spurs gardent leur structure et leur profondeur d’effectif, tout en ayant une énorme upgrade sur le poste de meneur. De’Aaron Fox titulaire, Chris Paul probablement en back-up, difficile de faire mieux.

Les Spurs ont donc récupéré De’Aaron Fox sans lâcher Devin Vassell, Jeremy Sochan, Stephon Castle ni Keldon Johnson, en ne donnant que 3 futurs premier tour de Draft et en mettant Zach Collins dans le deal ?!

C’est de la magie noire, masterclass de Brian Wright.

Cette équipe-là semble tout à fait capable d’enchaîner des victoires lors des semaines à venir et d’accrocher une place au play-in tournament, place pouvant potentiellement ouvrir la porte des Playoffs. Si la Conférence Ouest est une grosse jungle, elle est aussi remplie d’équipes moyennes que les Spurs peuvent aller chercher (notamment les Warriors et les Kings, ancienne équipe de Fox, voire les Suns). San Antonio n’est qu’à trois matchs de la huitième et neuvième place de l’Ouest, actuellement occupée par Phoenix et Dallas. Il y a un coup à jouer !

2) Il faut une demi-saison pour trouver le bon équilibre

L’autre scénario, c’est que les Spurs tâtonnent un peu suite à l’arrivée de De’Aaron Fox. Ce n’est jamais anodin d’intégrer un joueur de son calibre, même si le fit paraît bon sur le papier. Il y aura des choses à mettre en place, des automatismes à créer, et un équilibre à trouver dans le basket proposé.

Ce sera un joli test pour le jeune coach Mitch Johnson, qui a pris place sur le banc en novembre dernier suite aux problèmes de santé de Gregg Popovich. S’il a montré quelques belles choses jusqu’ici, Johnson peut-il appuyer sur les bons boutons malgré son inexpérience en tant que head coach ?

Au lieu de grimper dans la hiérarchie de l’Ouest dès cette année, la deuxième partie de saison régulière peut plutôt ressembler à une phase de transition pour les Spurs. Et il n’y a aucun problème avec ça. Parce qu’au final, ce transfert de De’Aaron Fox a été réalisé avant tout pour l’avenir, plutôt que pour cette saison.

Avec Fox, les Spurs de retour en Playoffs dès 2026 ?

Peu importe le scénario que va nous offrir la deuxième partie de saison, une chose est claire : les Spurs vont viser un retour en Playoffs dès la saison prochaine.

Cela fait depuis 2019 que la franchise texane n’a pas participé aux séries éliminatoires. Il a fallu toucher le fond de la Conférence Ouest pour mieux rebondir avec le phénomène français Victor Wembanyama, puis acquérir un joueur calibre All-Star comme De’Aaron Fox. Les fondations de la nouvelle ère Spurs sont clairement posées.

Un excellent message envoyé à Wemby et son entourage.

Les Spurs, historiquement, sont une équipe qui agit peu à la trade deadline et encore moins sur les stars. C’est une franchise de construction interne en général.

DeAaron Fox est devenu disponible, le management a su…

Le projet San Antonio va évidemment continuer de se construire. Les dirigeants des Spurs auront encore du boulot pour bien entourer le duo Wemby – Fox, les jeunes joueurs devront progresser pour augmenter le plafond de l’équipe, et la franchise devra continuer à bien drafter pour maximiser la profondeur du groupe.

Mais tous ces challenges, ils accompagnent n’importe quelle franchise qui essaye de monter une équipe compétitive. Mais contrairement à beaucoup d’entre elles, ce que les Spurs ont aujourd’hui, c’est une direction claire dans laquelle aller. Une direction qui devrait les emmener vers les hauteurs du Wild Wild West.