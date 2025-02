Victor Wembanyama et De’Aaron Fox, une association pleine de promesses

Désormais coéquipiers chez les Spurs, De’Aaron Fox et Victor Wembanyama incarnent le futur de la franchise de San Antonio. Leur association est celle qui doit placer à nouveau l’équipe au sommet de la ligue, même si les Spurs auront sans doute encore quelques ajustements d’effectif à faire.

C’est l’histoire d’un Renard et d’un Alien. Ils ont pour mission de devenir les meilleurs dans leur domaine. Ouais, ça ressemblerait presque au duo Raccoon et Groot des Gardiens de la Galaxie mais c’est bien réel et ça se passe à San Antonio. L’idée est bien clair côté management des Spurs : donner à Victor Wembanyama le compère de choix pour dominer sans partage. Dans les faits, si l’association prend effectivement bien, on risque effectivement de voir les Spurs passer un cap sur le plan de la compétitivité.

Actuellement, De’Aaron Fox est l’un des meilleurs scoreurs de la ligue (13e cette saison, 25 points par match). L’adaptation risque d’être dans un premier temps de se fondre au collectif des Spurs, ce qui pourrait peut-être faire baisser un peu les nombres actuels. On attend également qu’il soit un pourvoyeur de ballons premium pour Wemby.

Ce qui n’est pas forcément sa qualité première dans le jeu pourrait bien devenir une arme majeure. Notamment en exploitant le jeu sur pick and roll, sur pick and pop. Un gars de 224 centimètres qui vous colle un écran, ça a ses avantages. En défense, Fox n’est pas un grand spécialiste mais un gars qui prend la chose au sérieux et ne fait pas d’erreurs.

Full trade:

Spurs: De’Aaron Fox, Jordan McLaughlin

Kings: Zach LaVine, Sidy Cissoko, three first round picks (2025 CHA, 2027 SAS, 2031 MIN), three second round picks (2025 CHI, 2028 DEN, 2028 own back)

Bulls: Zach Collins, Tre Jones, Kevin Huerter, their own 2025 pick via SAS https://t.co/UgwylCUYAO

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2025

Côté Wembanyama, il n’est pas certain qu’une baisse statistique soit significative. Le Français est le clair numéro 1 de l’équipe, il aura toujours autant de ballons mais aura le luxe de laisser un peu la gonfle à un joueur expérimenté et d’avoir une vraie solution de scoring dans les soirs un peu compliqués. C’est surtout pour Chris Paul que cette arrivée devrait avoir un impact immédiat. Sur le temps de jeu, qui devrait baisser et peut-être signifier la fin sa place de titulaire.

Quoi qu’il en soit, ce duo Fox – Wemby sur le papier est taillé pour aller chercher le toit de la NBA. Les Spurs auront encore à travailler pour accompagner les deux larrons avec quelques shooters de spécialité, qui augmenteront encore la polyvalence du groupe, mais la direction prise est la bonne : celle du succès. Et en gardant le jeune coeur des Spurs pour l’instant intact.