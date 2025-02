Luka Doncic n’a jamais donné d’indication concernant un potentiel départ des Mavs

Luka Doncic pouvait prolonger aux Dallas Mavericks pour 345 millions de dollars sur cinq ans, cet été. Un scénario probable que le Slovène n’a jamais écarté, bien au contraire. Pourtant Nico Harrison a déclaré avoir voulu “anticiper un été tumultueux.”

Une des premières raisons données par Nico Harrison après le transfert de Luka Doncic était qu’il souhaitait prendre les devants d’un été qui s’annonçait tumultueux pour Dallas. Un argument que n’a pas compris Bill Duffy, agent du slovène qui a déclaré à Brad Townsend que, jamais, ils n’avaient laissé entendre que le meneur de jeu ne resterait pas au Texas sur le long terme.

L’agent de Luka Doncic confirme, et Luka lui-même l’a dit dans le micro en conférence de presse : ni lui ni son camp n’ont une seule fois donné la moindre indication aux Mavs que Luka n’allait pas signer la supermax extension à Dallas cet été. https://t.co/jmVyhn2pPx

Le joueur l’a lui même confirmé en conférence de presse :

Reporter: Did you ever indicate to the Mavs you won’t sign the Super-Max

Luka Doncic: Absolutely not

oh boypic.twitter.com/M3njs9OnuI

Plus que la prolongation ou non de Luka Doncic, le problème principal de Nico Harrison cet été semblait donc être le montant du futur contrat de la nouvelle star des Lakers. Avant son transfert, il pouvait prétendre à 345 millions de dollars sur cinq ans. Un montant historique, difficile à poser pour un General manager ayant autant de doutes sur son Franchise Player.

Peut-être avait-il peur également qu’après avoir signé un tel deal, Luka Doncic demande à partir, mais encore une fois, cette hypothèse est niée en bloc par Bill Duffy !

Les deux camps ne trouveront probablement jamais de terrain d’entente et même s’il est difficile de démêler le vrai du faux ou de lire l’avenir, il semble de plus en plus évident que Nico Harrison avait des doutes qui lui étaient propre et a décidé d’agir, en solitaire, en conséquence, pour le plus grand malheur des fans.

Désormais, chez les Lakers, Luka Doncic ne peut plus prétendre “qu’à” 229 millions de dollars sur quatre ans.

