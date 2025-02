Les Kings, du duo Tyrese Haliburton – De’Aaron Fox à… plus rien

Il n’y a pas plus tard que 4 ans, les Kings comptaient dans leur effectif deux des meilleurs meneurs actuels de la ligue, en les personnes de De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton. Aujourd’hui, les deux joueurs sont partis ailleurs pour gagner et Sacramento semble s’enfoncer dans une nouvelle période sombre.

Est-ce que rappeler à un fan des Kings que son équipe possédait deux des meilleurs joueurs actuels de la ligue à leur poste il y a 4 ans est douloureux ? Peut-être. Est-ce que ce même fan aurait signé pour transférer Tyrese Haliburton en 2022 contre Domantas Sabonis et une épopée magnifique en Playoffs l’année suivante, après 16 ans de disette et de moqueries ? Peut-être aussi.

Quoi qu’il en soit, à l’heure actuelle, le constat reste particulièrement amer. Domantas Sabonis se retrouve privé de Fox, et en compagnie des restes fumants d’un roster des Bulls mid au possible qui stagne depuis plusieurs saisons dans le ventre mou de l’Est. Qui n’est pas celui de l’Ouest sur le plan de la compétitivité.

Dans le même temps, Tyrese Haliburton est devenu All-Star chez les Pacers, De’Aaron Fox est donc parti former ce qui sera sans doute le meilleur duo de la ligue sur pick and roll avec Victor Wembanyama. Plus important que cela, ils sont partis dans des projets qui assument vouloir gagner. Ce qui fait une grande différence avec des Kings qui sont régis par la seule et unique volonté de Monte McNair de rester bien au chaud dans son siège de GM. Même si cela signifie être considéré comme l’ahuri du village par l’ensemble des autres équipes de NBA

Qu’aurait-il pu arriver si les Kings avaient décidé de conserver leurs deux meneurs il y a quelques années ? Peut-être pas grand chose de bien. Deux individualités au dessus de la moyenne qui se marchent sur les pieds, et une histoire qui tourne potentiellement court. Facile de refaire l’histoire en ayant en clé les données importantes. Le fait est qu’aujoud’hui, Sacramento se relance dans un projet qui n’a pas vraiment de sens à moyen terme, ni même à court. L’été qui arrive devrait apporter des réponses sur la stratégie adoptée, qui semble à première vue être celle du retour à la case départ.

100% d’accord avec les conclusions de TT, les Kings ont fait nimp de A à Z :

• Tu t’es précipité alors que t’avais le temps (fin de contrat 2026)

• La contrepartie de Fox est très loin de sa vraie valeur (picks dégueu, valeur de LaVine)

• Tu lances un nouveau projet mid

— Kings France (@KingsFrance_fr) February 3, 2025

Ne serait-ce que pour le cas DeMar DeRozan, qui pourrait bien bouger de Californie d’ici à demain soir. Ce qui acterait la fin d’un projet aussi beau qu’éphémère dans la joie qu’il a procuré. Car avec un tel transfert (celui de Fox) et une contrepartie aussi naze récupérée (pas de picks intéressants), c’est aussi un joli message envoyé à Sabonis, du genre : “Rapproche toi des agences immobilières locales, l’ami“.

Quel dommage d’être passé d’un backcourt d’avenir, possiblement aujourd’hui le meilleur de NBA s’il était encore réuni, à un champ de ruines. Et le pire, c’est que le seul indéboulonnable dans cette histoire est celui qui prend les décisions, à savoir Monte McNair. Serait d’ailleurs peut-être temps de se demander si son maintien au poste de directeur sportif des Kings est une bonne idée.