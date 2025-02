Convoité par NBC et Amazon, Charles Barkley n’a pas l’intention de quitter TNT

Consultant chez TNT, qui a perdu les droits de diffusion de la ligue à compter de la saison prochaine, Charles Barkley a déclaré sa flamme à la chaîne qui l’accueille depuis 2000 pour parler basket. Il annonce qu’il va continuer à travailler pour la chaîne, qui va se rapprocher d’ESPN avec l’émission phare “Inside the NBA“.

ESPN, prochain diffuseur de l’émission Inside The NBA, qui a été le coeur d’une bataille judiciaire entre la Warner Bros, Discovery et la NBA, pourra compter sur l’équipe qui a fait la popularité du programme : Ernie Johnson, Kenny Smith, Shaquille O’Neal et donc Charles Barkley.

Chuck a expliqué ce mardi qu’il allait refuser les offres de NBC et d’Amazon, qui lui ont proposé un contrat pour rejoindre leurs équipes de consultants respectives. En expliquant qu’il ne pouvait pas, sentimentalement, travailler ailleurs que chez TNT. En remerciant tout de même pour les propositions qui lui ont été soumises.

Charles Barkley makes an announcement

“I’m informing NBC that I will not accept their offer. I’m gonna cancel future meetings with Amazon… My heart is always and will be at Turner Sports.”

On devrait donc continuer à voir Sir Charles faire le pitre, mais sur les antennes d’ESPN. L’émission Inside the NBA sera toujours produite par les équipes de TNT, mais diffusée sur ESPN.