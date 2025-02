Transfert NBA : Kyle Kuzma file chez les Bucks, Khris Middleton à Washington !

Et c’est parti ! Premier gros transfert de ce mercredi 5 février, c’est entre les Bucks et les Wizards que ça se passe : Kyle Kuzma quitte la capitale pour rejoindre Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard dans le Wisconsin. En échange ? Khris Middleton, qui quitte donc Milwaukee après y avoir remporté le titre NBA en 2021. Wow !

De nombreuses rumeurs en parlaient comme l’un des potentiels deals à surveiller, c’est désormais officiel ! Kyle Kuzma peut être satisfait, il quitte enfin Washington et rejoint un contender en la franchise des Bucks. Les Wizards évacuent un joueur qui a déclaré il y a quelques jours ne plus vouloir faire d’effort pour favoriser le développement des jeunes, des mots qui avaient sonné comme une envie définitive de départ.

OOOOOOOOH TRANSFERT !!!!!

KHRIS MIDDLETON A WASHINGTON, KYLE KUZMA A MILWAUKEE !!!!!!!!!!!! https://t.co/ZkzCA6NxrG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2025

De l’autre côté, le coup tenté par Milwaukee est important : c’est la fin d’une ère chez les Daims, qui laissent partir un Khris Middleton sur le déclin après ses blessures. Pour autant, les travaux du garçon ne seront pas oubliés : lieutenant parfait de Giannis Antetokounmpo dans la conquête du titre 2021, trois nominations au All-Star Game. Un grand nom dans l’histoire de l’équipe, quoi qu’il arrive. Les fans peuvent dire merci… et bon vent, car si l’on prend le dossier froidement, la chute est terrible pour Khris, qui se retrouve à Washington… là où la défaite est cultivée.

C’est la fin de l’ère Khris Middleton aux côtés de Giannis à Milwaukee.

Champion NBA en 2021, 3 fois All Star, une des plus belles histoires de formation sur place avant un terrible déclin physique.

Une chute qui le mène jusqu’à Washington, comme un symbole.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2025

Pour Milwaukee, l’objectif était de remplacer Middleton par un profil plutôt similaire capable d’apporter à la hauteur de ce que faisait jadis le compère de Giannis. Kyle Kuzma semble incarner cela, et il ne sera pas mécontent de ce transfert. À noter que pour Washington, le développement des jeunes est définitivement favorisé. Il faudra un papier plus complet (qui sortira très vite), mais Bilal Coulibaly va hériter de plus de responsabilités dans le jeu. Et c’est une bonne chose.

Dans le détail, le transfert est le suivant :

Bucks reçoivent : Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr., un second tour de Draft (non spécifié)

Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr., un second tour de Draft (non spécifié) Wizards reçoivent : Khris Middleton, AJ Johnson, un pick swap (non spécifié)

Source : Shams Charania