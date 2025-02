Kyle Kuzma parti, l’heure de l’éclosion totale de Bilal Coulibaly ?

Qui n’a pas soupiré ces derniers mois en voyant Kyle Kuzma prendre un tir compliqué avec Bilal Coulibaly ouvert juste à côté de lui. Les statistiques sont formelles, le Français performait beaucoup mieux lorsque son “franchise player” n’était pas là. Le transfert entre Bucks et Wizards va t-il aider le sophomore à entrer dans une nouvelle dimension ?

Ce lundi soir, Bilal Coulibaly a battu son record en carrière en marquant 18 points en première mi-temps et lors d’une des premières actions en sortie de vestiaire, le Français est parti seul en contre-attaque. Problème, Kyle Kuzma ne le voit pas, dribble, revient en arrière et donne la balle à Malcolm Brogdon. Une action comme une autre, mais assez symbolique des limites de l’ailier-fort lorsqu’il s’agit d’impliquer et de faire briller ses jeunes coéquipiers.

Et ça n’allait pas en s’arrangeant puisqu’il y a quelques jours, il avait déclaré à The Athletic, vouloir davantage “demander la balle, ne plus faire les choses pour que les autres se développent.” Prometteur donc, sachant que les statistiques pointaient déjà que ce n’était pas sa spécialité jusque-là.

Bilal Coulibaly en a été le plus touché lors de ses 18 premiers mois en NBA. Cette saison, en 16 matchs sans Kyle Kuzma, le natif de Saint-Cloud tourne à 15,2 points, 6,0 rebonds et 4,2 passes décisives de moyenne alors qu’en 29 matchs avec lui, BC descend à 11,0 points, 4,3 rebonds et 2,8 passes.

https://t.co/2vAvtkCnuk pic.twitter.com/l9kXEpJED6

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) February 5, 2025

Alors bien sûr il y a une logique derrière cet écart statistique. Plus de ballons sont confiés à l’ailier lorsque le Kuz’ est à l’infirmerie. Mais les pourcentages sont meilleurs (45% contre 40% au tir, 32% contre 25% de loin), et l’impression visuelle aussi.

Lorsque le jeune Français était en feu, en pleine confiance en début de saison, Kyle Kuzma ne jouait pas ou peu et son retour mi-décembre coïncide avec la période plus compliquée de Bilal. Alors désormais, avec un vétéran comme Khris Middleton à côté de lui, Coulibaly peut-il pérenniser ses statistiques sans Kuz’, voire les améliorer.

Il est en train de s’imposer comme l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la Ligue et maintenant que son coéquipier au numéro 33 a fait ses valises, il a l’opportunité de se développer encore davantage balle en main et de devenir un excellent two-way player. Ce sera un des éléments les plus intéressants à suivre de la fin de saison côté tricolore !