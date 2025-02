Transfert NBA : Les Sixers envoient K.J. Martin aux Pistons

Autre transfert NBA de l’après-midi, bien moins flashy (on l’avoue) que le premier, K.J. Martin quitte Philadelphie pour Detroit. Un deal qui permet aux Sixers de réduire un peu leur masse salariale et récupérer deux seconds tours de Draft, et une belle opération pour des Pistons qui utilisent leur room exception.

Un petit transfert à la cool, pendant que la planète basket se fout de la gueule de Kyle Kuzma. Telle est l’opération réalisée par les Sixers et les Pistons. K.J. Martin file dans le Michigan contre deux seconds tours de Draft. Cela permet aux Sixers de dégager un peu de place dans leur cap et de potentiellement aller chercher un joueur sur le marché du buyout qui s’ouvrira suite à la Trade Deadline.

On ne s’éternisera pas des masses sur le deal, voici le détail.

Pistons reçoivent : K.J. Martin, second tour de Draft des Bucks (2027), second tour de Draft des Mavericks (2031).

Sixers reçoivent : rien, mais plus de salaire de Martin à payer.

Sources say the Sixers are sending KJ Martin and two second-round picks to the Detroit Pistons. In exhange for that, the Pistons will take on Martin’s salary.

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) February 5, 2025