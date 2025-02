Transfert NBA : Caleb Martin envoyé aux Mavericks contre Quentin Grimes

Les Mavericks continuent de se faire enfler d’animer cette trade deadline 2025 avec un nouveau transfert. Dallas récupère Caleb Martin en échange d’un second tour de Draft et de Quentin Grimes envoyés à Philadelphie !

Nico Harrison a décidé d’être LA star de cette trade deadline et de faire tous les transfert possibles et imaginables. Après Luka Doncic, c’est Quentin Grimes qui est prié de faire ses affaires pour partir à Philadelphie.

Dallas is sending Quentin Grimes

and Philadelphia’s 2025 second-round pick back to the 76ers for Martin, sources tell ESPN. https://t.co/4vSqohB03U

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2025

En échange, Dallas récupère Caleb Martin. Si le trade peut sembler étonnant au premier abord, il ne faut pas oublier que le désormais néo-Maverick a enterré les Celtics lors du game 7 des Finales de conf en 2023, à une époque où il évoluait encore à Miami.

Un véritable tueur à gage prêt à aider le duo Kyrie Irving – Anthony Davis à remporter le titre NBA le plus rapidement possible.

L’exemple peut sembler un peu lointain, mais c’est la seule explication plausible qu’on a trouvé pour justifier ce trade. Certains diront que c’est simplement l’opération sabotage des Mavericks qui continuent.

En effet, quelle autre raison pourrait justifier le transfert de Quentin Grimes ? L’arrière faisait – jusqu’ici – une belle saison dans le Texas avec plus de 10 points de moyenne à 46% au tir dont un joli 54% à 2-points.

À l’inverse, Caleb Martin tire moins bien et score moins avec à peine neuf points par soir. Après tout, si la défense fait gagner des titres, il n’y a pas besoin de marquer des paniers, n’est-ce pas ?

Une petite fun fact pour terminer : 76ers et Mavs s’affrontent ce soir.

Bon alors là par contre je suis en territoire inconnu.

Les Mavs et Sixers ont finalisé un deal alors qu’ils s’affrontent dans 7 heures.

On fait quoi des joueurs ? On les met sous cellophane ? On les envoie chez les Lakers ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2025

Source texte : Shams Charania