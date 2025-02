Luka Doncic : un transfert pour servir les ambitions extra-sportives des proprios des Mavs..?

Plus de 24 heures après le transfert de Luka Doncic chez les Lakers, il apparaît toujours aussi compliqué de trouver une raison concrète au transfert du Slovène. Au-delà des déclarations de Nico Harrison expliquant la volonté de “gagner maintenant et dans le futur”, d’autres, comme un avocat spécialisé en business à Dallas, parlent d’une opération des propriétaires de la franchise… qui n’a pas grand chose à voir avec le basket.

Alors, avant toute chose sur ce sujet : les propos qui vont être déroulés dans cet article sont principalement issus d’une spéculation faite par un avocat de Dallas, Christopher Kratovil. Toutefois, les arguments proposés par cet avocat méritent qu’on s’y penche. Car si sa théorie peut paraître un peu “grosse” de prime abord, elle permet d’expliquer assez précisément les enjeux derrière un transfert de Luka Doncic, qui semble toujours aussi inexplicable à l’heure où ces lignes sont écrites.

As a 6 year old I watched the first Mavericks game with my late Dad on Oct 11, 1980. Mavs beat the Spurs 103-92. So having been with the Mavs since day 1, their inexplicable giveaway of a generational talent is painful. But I have a theory as to what’s really going on . . . 🧵

Petit point sur les jeux d’argent aux US (et au Texas)

Aux États-Unis, l’établissement des casinos et l’autorisation de manière globale d’exploiter des business liés aux jeux d’argent (paris sportifs compris) est une compétence législative qui relève des États. Au Texas, les gouvernements successifs depuis plusieurs décennies ont tous marqué leur hostilité à cet écosystème financier. Dans les faits, il est possible de jouer de l’argent au Texas, mais sous certaines formes très réglementées (loterie d’état, loteries profitant à des oeuvres de charité…). Le gros point à savoir : au Texas, il est interdit de tenir des établissements privés organisant des jeux d’argent.

Pour faire évoluer les règles, il faut donc passer par la politique. Dans le Texas, les propositions de loi sont déposées lors de sessions organisées dites “ordinaires” organisées tous les deux ans. Autrement, il faut passer par des sessions “extraordinaires”, convoquées principalement pour des sujets importants, directement par le gouverneur d’État quand il le juge nécessaire. Voilà, en gros, comment cela fonctionne.

Miriam Adelson et Patrick Dumont

Propriétaires des Mavericks depuis le début de l’année 2024, Miriam Adelson et Patrick Dumont sont également à la tête d’un important business : Las Vegas Sand Corporation. Il s’agit de l’un des plus importants groupes de casinos et de jeux d’argent dans le monde, qui possède des établissements à Las Vegas (plutôt logique) mais aussi en Asie, en Chine et à Singapour. Un empire qui brasse énormément d’argent (10 milliards de CA en 2023) et qui aimerait bien se développer… au Texas.

Le projet du duo Adelson – Dumont est de parvenir à la légalisation, dans certaines zones du Texas, de l’établissement de casinos privés. La zone de Dallas – Fort Worth en fait partie. Depuis plusieurs années, le groupe est actif sur le plan du lobbying auprès des législateurs de l’État. Seulement, malgré tous leurs efforts pour convaincre les décideurs politiques de passer la loi qui leur permettrait d’investir le Texas, il apparaît très compliqué que cela aboutisse pour la session législative en cours. Il faudrait donc attendre… 2027.

Les Mavericks comme levier..?

En rachetant les Mavericks, Adelson et Dumont s’assurent d’avoir un poids important localement. Et c’est là qu’interviennent les propos de Christopher Kratovil. Selon l’avocat, le transfert de Luka Doncic pourrait s’intégrer dans une stratégie qui n’a rien à voir avec le sport, bien plus avec le business de leur groupe.

Depuis 24h, Nico Harrison est moqué pour avoir vendu l’avenir des Mavericks à Los Angeles. Dans les faits, on ne peut – à l’heure actuelle – que valider cela en disant simplement qu’envoyer ce qui est sans doute le meilleur jeune joueur de NBA est un sacrilège stratégique. Même si en contrepartie, Dallas récupère Anthony Davis. Il faudra capitaliser à fond sur cette saison et la suivante… car la fenêtre peut se refermer très vite ensuite. Si jamais la sauce ne prenait pas, avec des joueurs vieillissants comme Klay Thompson et Kyrie Irving, ce serait une catastrophe : aucun pick de Draft actuellement entre 2026… et 2029.

En gros, tout était taillé pour fonctionner avec Luka Doncic comme figure de proue pendant plusieurs années. Ce qui renforce l’incompréhension autour du transfert. Mais dans un autre sens… Miriam Adelson et Patrick Dumont ont un certain intérêt à plomber les résultats des Mavericks.

On s’explique : en faisant plonger l’équipe, on peut s’attendre à une baisse de revenus, à moins de places vendues dans la salle, à moins d’intérêt de la part des médias. Et en réalisant un tel transfert, la franchise s’est attiré la colère noire de ses fans. Plus de 700 000 followers en moins, rien que sur Instagram. Une réaction à la hauteur de la déception. Qui pourrait bien se manifester par un désintérêt global à venir. Et donc à une franchise qui fonctionne moins bien, qui ne suscite rien.

Là est toute la fourberie, selon Kratovil. En ayant un poids lourd aussi majeur pour la région que les Mavericks à la ramasse, Adelson et Dumont s’assureraient d’avoir un argument de négociation majeur auprès des autorités locales lors de la prochaine session, en 2027. Car le duo de propriétaire n’a jamais caché son souhait pour les Mavericks : une nouvelle salle flambant neuve, dotée… d’un grand casino. Une destination de loisirs immanquable pour toute la zone de Dallas – Fort Worth.

Et si ça ne passait pas niveau loi ? Les propriétaires pourraient booker Adam Silver et lui expliquer que le projet à Dallas est mort, qu’un déménagement à Las Vegas relancerait l’intérêt autour de l’équipe et permettrait aux possesseurs de la franchise de la remettre à flot sportivement et financièrement.

Luka Doncic chez les Lakers, une faveur faite à la NBA ?

Kratovil soulève un point – sur lequel on assume de moins le suivre – expliquant que le fait d’avoir transféré Doncic aux Lakers relèverait d’une opération visant à se mettre la NBA dans la poche. Los Angeles est l’un des plus gros marchés de la ligue, l’une des équipes les plus connues mondialement. Offrir aux Lakers la prochaine figure majeure de la ligue est une aubaine sur le plan communication et marketing, mais une aberration complète sur le plan sportif, puisque d’autres équipes auraient pu offrir sans doute bien plus de choix de Draft à Dallas. En gros, le move permettrait d’avoir la direction de la ligue dans des conditions disons… favorables, au cas où un déménagement serait envisagé.

Ce qu’on en pense

Ne nous cachons pas : cette théorie est très farfelue, et dans un timing aussi court après le transfert, elle permet de répondre à beaucoup de questions avec un sérieux plutôt intéressant qui est assez persuasif. Dans les faits, avec le contrôle de la NBA sur les franchises et leur gestion, il est assez difficile d’imaginer la ligue laisser des propriétaires, aussi avides de profit soient-ils, torpiller aussi facilement une équipe pourtant au top sur le plan sportif.

Il existe un monde dans lequel la sauce prend à fond avec Anthony Davis à Dallas, et où les Mavericks sont champions dans un an. Et on rigolera bien de ces propos fumants. Mais à l’heure actuelle, ils méritaient d’être relayés, aussi pour montrer que le sport n’est pas (plus) qu’une affaire de terrain.

Sources : NBC News Dallas Fort Worth, Dallas Morning News, Texas Tribune, Texas.gov, Texas Policy Research.