Après le choc d’hier, on se rend compte progressivement que le transfert de Luka Doncic aux Lakers est réel. Demain, on aura droit à sa première conférence de presse à Los Angeles.

Luka est arrivé il y a quelques heures dans la Cité des Anges, lui qui a été filmé à la sortie de l’avion. La prochaine étape ? La traditionnelle conférence de presse d’intronisation.

C’est prévu pour ce mardi, à 9h30 du matin heure de Los Angeles, et donc 18h30 heure de Châteauroux.

BREAKING: The Lakers are holding an introductory press conference on Tuesday to welcome Luka to the franchise, per @TheSteinLine pic.twitter.com/1otCVp9qFc

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 3, 2025

Ce sera évidemment l’occasion d’avoir la version de Luka Doncic sur ce transfert improbable, ses impressions, et tout ce qui va avec. Il y a quelques heures, Nico Harrison et Jason Kidd ont expliqué les raisons du trade côté Mavericks. On a désormais hâte d’entendre ce que Luka va nous dire.

On verra aussi le Slovène, pour la première fois, avec un maillot des Lakers “Doncic #77” dans les mains. Et à ce moment-là, on pourra définitivement dire que ce transfert est réel.

Source texte : Lakers (via Marc Stein)

« Salut les fans des Lakers, je suis arrivé à L.A, hâte de vous rencontrer ! »

Luka Doncic pic.twitter.com/An2pjFCEOD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2025