Tout juste transféré aux Spurs, De’Aaron Fox ne gardera pas le numéro 5 qu’il portait aux Kings. Il va en effet arborer le numéro 2, anciennement porté à San Antonio par un… MVP des Finales.

C’est évidemment Kawhi Leonard qui portait ce numéro durant ses années Spurs, qui ont duré de 2011 à 2018 et qui ont été marquées par un titre de champion NBA, un titre de MVP des Finales, deux sélections All-Star, deux sélections dans la All-NBA First Team, deux titres de Défenseur de l’Année et quatre nominations dans l’une des deux NBA All-Defensive Teams.

Visiblement, tout cela ne suffira pas pour que les Spurs retirent son maillot un jour puisque le numéro 2 est désormais réservé à De’Aaron Fox.

De’Aaron Fox will wear No. 2 for the Spurs, per @DonHarris4 👀

Last worn by Kawhi Leonard. pic.twitter.com/2eg0jCbEFM

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 3, 2025

Le numéro 2 pour Fox, le numéro 1 pour Victor Wembanyama, visuellement ça claque pour le nouveau duo des Spurs, destiné à ramener la franchise de San Antonio vers les sommets de l’Ouest.

Pour rappel, le numéro 5 qu’avait Fox à Sacramento est déjà porté par le rookie Stephon Castle chez les Spurs. D’où le changement de numéro pour le Renard. Ce dernier possédait également le #0 à Kentucky, qui appartient actuellement à Keldon Johnson du côté de San Antonio.

Source texte : Don Harris

It’s official—De’Aaron Fox is going to wear number 2. Area 51 lives on!!! pic.twitter.com/NZe7ctRTLp

— PJ Hoops (@RealPjHoops) February 3, 2025