Après l’énorme transfert de Luka Doncic dimanche, c’est De’Aaron Fox qui a quitté Sacramento la nuit dernière. Le Renard a officiellement fait ses adieux aux Kings aujourd’hui, à travers un message sur les réseaux sociaux.

Après huit saisons chez les Kings, De’Aaron Fox va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière aux côtés de Victor Wembanyama aux Spurs. Et par la même occasion, c’est une vraie page qui se tourne à Sacramento.

Mais avant de passer définitivement à autre chose, Fox a tenu à laisser un message aux Kings et plus particulièrement à leurs fans. Traduction complète.

“Je n’arrive pas vraiment à trouver les bons mots pour exprimer ce que je ressens, mais merci. J’étais un gamin de 19 ans quand je suis arrivé ici et je repars à 27 ans en tant qu’homme. Je suis reconnaissant d’avoir pu passer mes premières années en tant qu’adulte ici. L’amour pour cette ville est sans égal. Pour les fans, vous méritez le meilleur. Je voulais terminer ma carrière ici et je ne pensais pas que ça allait se terminer ainsi, mais je serais toujours reconnaissant pour votre soutien. Merci pour l’amour que vous m’avez montré, à moi et ma famille. Sacramento aura toujours une place spéciale dans mon cœur.”

Malgré les résultats collectifs qui ont mis du temps à décoller, malgré les hauts et les bas qu’il a vécus à Sacramento, De’Aaron Fox a réussi à se faire une vraie place dans le cœur des fans des Kings. Celui qui a été sélectionné en 5e position de la Draft 2017 a tenté de remettre Sacramento sur la carte NBA, décrochant un statut de All-Star et de joueur All-NBA en 2023. C’est cette année-là que les Kings ont réussi à accrocher les Playoffs pour mettre fin à 17 ans (!) de disette. Avec Domantas Sabonis, Fox symbolisait le renouveau de Sacramento.

Les cartons offensifs, le style de jeu spectaculaire et les exploits du Renard dans le money time ont fait vibrer toute une fanbase pendant plusieurs années. Cela ne s’est pas terminé comme prévu, De’Aaron estimant qu’un départ de Sactown était la meilleure chose à faire pour jouer les premiers rôles. Dans un monde idéal, avec une équipe des Kings plus compétitive qu’actuellement, Fox aurait peut-être réalisé toute sa carrière à Sacramento. Mais on ne vit pas dans un monde idéal.

Ce n’est pas pour autant qu’il faut oublier les souvenirs laissés, et les relations qui se sont construites. #SacProud

