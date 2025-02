De’Aaron Fox parti, une page se tourne chez les Kings

Officiellement transféré cette nuit à San Antonio, De’Aaron Fox a terminé son histoire avec les Sacramento Kings. Retour sur un mariage qui aura tout de même duré 7 saisons et demi avec son lot de hauts et de bas.

Il avait le bon profil du gars qui passe toute sa carrière dans une franchise mais De’Aaron Fox et les Kings se sont progressivement éloignés ces derniers mois, au point d’atteindre le point de rupture en ce lundi 3 février 2025. Cette fois c’est bon, le renard de Californie n’allumera plus la Beam au Golden 1 Center, il est un nouveau joueur des Spurs. Une phrase bizarre à écrire…

C’est un départ qui risque de faire mal aux fans des Kings, eux qui en avaient fait leur chouchou depuis plus de 7 ans désormais.

Car tout commence un soir de juin 2017, lorsque le jeune De’Aaron Fox, tout juste sorti de la mythique fac de Kentucky, rejoint Sacramento. La hype est grande autour des promesses du guard et il arrive dans un navire sans capitaine. DeMarcus Cousins a en effet été échangé aux Pelicans depuis quelques mois, laissant la place de patron vacante chez les Kings. Un rôle que va vite s’approprier le natif de Louisiane.

Le crack prouve rapidement que les Kings ont eu raison de miser sur son talent. De vraies promesses au scoring, une vitesse supersonique, Fox sait comment faire se lever les foules. Bombardé leader de franchise malgré son jeune âge, De’Aaron Fox enchaine les highlights mais la franchise squatte elle le bas du panier à l’Ouest, incapable de retrouver les Playoffs.

Un premier espoir arrive avec la Draft de Tyrese Haliburton en 2020, venu former un backcourt ultra spectaculaire avec Fox. Si le duo montre de belles promesses, l’équipe est néanmoins déséquilibrée, avec un manque d’un intérieur capable de peser. La franchise tranche dans le vif en envoyant Haliburton aux Pacers pour Domantas Sabonis.

Si le trade est d’abord moqué, Sacramento prouve ensuite avoir pris une bonne décision puisque la paire Fox – Sabonis brille de mille feux et ramène les Kings aux premières places à l’Ouest. Élu All-Star pour la première fois de sa carrière en 2023, Fox réussit là où son prédécesseur Cousins avait échoué : ramener les Rois en Playoffs pour la première fois depuis 2006 !

On se dit alors que la carrière de Fox est définitivement lancée sur une route dorée, entre clutchitude et leadership au top, mais la roue tourne rapidement pour Sacramento. Malgré des leaders qui sortent les gros chiffres tous les soirs, les Kings retombent dans leurs travers et ratent les Playoffs en 2024. Pire, un mauvais début de saison en 2024-25 coûte sa place à Mike Brown sur le banc, pourtant élu Coach de l’année en 2023.

Au milieu de ce marasme, le cas Fox se pose de plus en plus à Sacramento. Le joueur a refusé une prolongation de contrat à l’été 2024 et il peut tester le marché en 2026. Si dans un premier temps, on a cru que le joueur attendait surtout un plus gros chèque grâce à une possible sélection dans une All-NBA Team, il a vite semblé que quelque chose de plus profond posait problème.

Inquiet du manque de compétitivité des siens sur le long terme, De’Aaron Fox ne semblait pas chaud à l’idée de prolonger dans une équipe qui ne peut pas lui promettre des vraies chances de titre sur la durée. Ce qui semblait improbable est donc devenu une réalité, Sacramento a cherché un deal pour échanger Fox et celui-ci s’est finalisé cette nuit.

Voilà désormais Fox parti à Fort Alamo pour abreuver un autre intérieur européen dominant (Wemby), laissant des Kings qui ont bien changé depuis ses premiers pas en NBA. À son arrivée en Californie, Sacramento était la cible facile, le punching ball à vannes des fans NBA. Avec l’apport de Fox, la franchise a retrouvé une estime de soi et pendant un temps une vraie place parmi les équipes qui comptent à l’Ouest. Il quitte son équipe avec le statut de 4ème meilleur scoreur et passeur all-time sous le maillot violet, mais surtout avec l’image d’un joueur qui aura apporté une vraie bouffée d’air frais à une franchise qui étouffait depuis bien trop longtemps.

Le prochain chapitre devait être la course au titre pour les Kings de Fox, mais Sacramento doit désormais se trouver un nouveau général pour mener les siens. Comme quoi les choses peuvent aller très vite en NBA.