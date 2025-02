Alors que la planète NBA a été frappée par deux énormes transferts en l’espace de 24 heures, le dossier Jimmy Butler n’avance toujours pas. La star du Heat ne veut aller nulle part ailleurs qu’à Phoenix, et les Warriors – en négociations avec Miami – ont ainsi décidé de se retirer du dossier.

Ces derniers jours, les Suns et les Warriors étaient les deux principales franchises qui discutaient avec Pat Riley concernant un potentiel deal de Jimmy Butler.

Les discussions avec Golden State viennent de prendre fin.

En effet, d’après ESPN, les Warriors ont décidé de mettre un terme aux négociations avec le Heat quand ils ont appris que Jimmy – en fin de contrat en 2025 – ne comptait pas prolonger à Golden State.

Jimmy Butler is unwilling to sign an extension with the Warriors, and trade talks to send him to Golden State have ended for now, sources told @WindhorstESPN. pic.twitter.com/DLhgYnIRBx

— ESPN (@espn) February 3, 2025

Jimmy Butler ne veut qu’une seule chose : un transfert à Phoenix, pour jouer avec Kevin Durant et Devin Booker, avant de signer un deal à long terme avec les Suns cet été. La franchise de Mat Ishbia semble la seule à vouloir offrir une extension maximale à Butler, ceci expliquant cela.

Le problème évidemment, c’est qu’un transfert envoyant Jimmy Butler aux Suns est hyper compliqué à mettre en place sachant que la principale monnaie d’échange – Bradley Beal – possède une no-trade clause qu’il refuse de sacrifier. Et on sait que le Heat ne veut pas de Beal.

“Around the league, it’s become increasingly clear that where he would want to be long term, and stay long term, and commit long term that’s the Phoenix Suns from everything I’m told.”

— @ShamsCharania

pic.twitter.com/TRtIthGQjN

— Hot Hot Hoops (@hothothoops) February 3, 2025

La NBA Trade Deadline est dans quatre jours (jeudi 6 février, 21h) et le dossier Butler peine toujours à avancer. Outre les Warriors et les Suns, les Grizzlies semblaient aussi intéressés pour un transfert mais les négociations ne sont pas allées très loin selon The Athletic, Memphis refusant de lâcher des jeunes joueurs dans le deal. Les Bucks – eux – sont à surveiller mais leur situation financière (au-dessus du second apron) rend difficile la mise en place d’un transfert.

Pour en revenir aux Warriors, on se demande comment ils vont réussir à se renforcer d’ici jeudi maintenant que Butler n’est plus dans leurs plans. Pas de Butler, pas de Zach LaVine parti à Sacramento, autant dire que ça commence à être tendu sur le marché des transferts. Peut-être que cela poussera Golden State à recruter le pivot des Bulls Nikola Vucevic…

Sources texte : ESPN / The Athletic

Je suis sûr et certain que Stephen Curry doit ADORER toute cette agitation à l’Ouest pendant que ça pionce à Golden State.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2025