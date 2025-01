Jimmy Butler et les Grizzlies, une rumeur à prendre au sérieux ?

Alors qu’on attend toujours de savoir où jouera Jimmy Butler après la trade deadline du 6 février, une équipe commence à être citée de plus en plus dans ce dossier : les Grizzlies. Cela peut paraître paradoxal sachant que Jimmy a d’ores et déjà indiqué qu’il ne voulait pas jouer à Memphis. Alors, que faire de ces rumeurs ?

“La seule chose que veut Butler, c’est quitter Miami… et ne pas aller à Memphis. Il est prêt à aller partout sauf Memphis.”

Voilà ce qu’a déclaré le journaliste Marc J. Spears il y a deux jours sur le plateau de NBA Today (ESPN).

Marc Spears on the Jimmy Butler saga:

"I was told today from someone close to the situation that his wish list is just out of Miami, with the exception to Memphis. But he does wanna finish his career wherever he goes"

Si la ville de Memphis n’est clairement pas la plus glamour ni le meilleur marché pour développer son business de café, il y a de quoi être un peu surpris. Les Grizzlies sont sur le podium de la Conférence Ouest, ils ont une équipe très talentueuse avec le trio Ja Morant – Desmond Bane – Jaren Jackson Jr., l’ADN de l’équipe correspond à celle de Butler, et une arrivée d’une star d’expérience comme Jimmy sur le poste 3 peut aider Memphis à franchir un cap supplémentaire en vue des Playoffs. Bref, un excellent fit !

Ayant conscience de tout ça, les Grizzlies se penchent sur le dossier Butler et ce malgré les volontés de ce dernier. Brian Windhorst et Tim Bontemps d’ESPN indiquent en effet que Memphis serait prêt à recruter Jimmy – potentiellement agent libre en 2025 – pour une demi-saison, sans la perspective de le prolonger dans la foulée.

Trois raisons à ça : 1) Cela renforcerait les Grizzlies pour les prochains Playoffs. 2) Cela peut permettre aux Grizz’ de dégager des salaires en échange de Butler. 3) Cela libérerait de la marge salariale cet été pour mieux prolonger Jaren Jackson Jr., un des piliers de la franchise.

Du côté des joueurs de Memphis, en réponse à Butler, ils sont plusieurs à avoir rappelé leur attachement pour la ville d’Elvis, comme Desmond Bane et Brandon Clarke. Des rumeurs laissent également entendre que les Grizzlies accueilleraient Jimmy les bras ouverts. “Son leadership et sa présence en tant que winner” séduisent à Memphis, où certains le voient comme “l’OG (l’ancien) que l’équipe a besoin”.

Memphis Grizzlies players would welcome Jimmy Butler with open arms is what someone in the know on the Grizzlies side of things shared with me by phone.

“His leadership and his presence as a winner would be refreshing.”

"His leadership and his presence as a winner would be refreshing."

The belief is that if Butler were to find his way via…

Voilà où on en est à l’heure de ces lignes. Alors, faut-il prendre cette rumeur liant les Grizzlies à Jimmy Butler au sérieux ? La réponse est oui et ce pour plusieurs raisons.

Peu importe la volonté de Jimmy Butler, le boss du Heat Pat Riley enverra Butler là où il peut récupérer la meilleure contrepartie. Nous ne sommes pas dans une situation où la franchise est prête à respecter les souhaits d’une star sur le départ. On est dans un divorce pur et dur. Si une vraie opportunité se présente avec Memphis, et que les Grizzlies sont prêts à accueillir Jimmy comme ça semble être le cas, Patoche ne se privera pas.

Memphis possède aussi des assets pour faire un transfert. Si un trade de Jimmy Butler pourrait nécessiter plusieurs équipes, les Grizzlies ont à la fois des contrats transférables (Marcus Smart notamment, 2 ans à 20 millions de dollars par saison jusqu’en 2026), du capital draft (7 choix de premier tour, 5 de second tour), des jeunes joueurs prometteurs (comme le rookie Jaylen Wells), et enfin ils ne sont pas blindés financièrement (2 millions en dessous de la luxury tax, 6 millions en dessous du premier apron). Comme l’indique le spécialiste du salary cap Bobby Marks (ESPN), les Grizz possèdent même six trade exceptions pour faciliter des transferts.

Il existe donc un monde dans lequel Jimmy Butler est transféré à Memphis d’ici à la trade deadline. Si le mystère persiste concernant la volonté de Jimmy de ne surtout pas venir dans le Tennessee, c’est un dossier qu’il faudra surveiller d’ici au 6 février.

Sources texte : ESPN, Memphis Commercial Appeal, Brandon Robinson

