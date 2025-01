Pilier des Houston Rockets (deuxièmes de l’Ouest) et potentiel All-Star dans moins d’un mois à San Francisco, Alperen Sengun revient de loin. Le pivot turc a traversé plusieurs expériences dans son enfance qui auraient pu briser sa carrière de basketteur avant même qu’elle ne commence.

C’est à travers une interview avec Sam Amick de The Athletic que Sengun a révélé plusieurs épisodes traumatisants de son enfance en Turquie.

Alpy l’avoue lui-même : il était casse-cou, un sale gosse, un gamin qui cherchait un peu les emmerdes et qui ne possédait pas les meilleures fréquentations, lui qui a grandi dans un climat de pauvreté du côté de Giresun. Il se rappelle tout particulièrement de deux épisodes.

Le premier, une fracture du bras à 5 ans quand il escaladait des vieilles maisons avec ses copains.

“J’ai subi une grosse opération au bras à l’âge de 5 ans. Nous étions toujours en train de sauter d’un endroit à l’autre (dans les maisons), alors j’ai sauté et j’ai juste fait un pas dans les airs. J’étais en train de grimper, et c’était un endroit très haut. Je me suis cassé le bras et j’ai dû me faire opérer. C’est comme ça que ça s’est passé. Les bras cassés, les genoux, tout. Chaque été, il m’arrivait quelque chose. Je me blessais.

Le second, une grosse blessure à la jambe après s’être fait… renverser par une voiture.

“J’ai eu un accident de voiture, où une voiture m’a percuté. J’ai failli mourir. Quand j’avais 6 ou 7 ans, il y avait une maison avec un portail, et nous jouions à l’intérieur. Mais on ne pouvait pas voir l’extérieur. Je courais dehors, j’ai ouvert la porte et j’ai vu la rue. La voiture était là, et elle m’a percuté si rapidement. Elle m’a roulé sur les pieds. C’était vraiment grave. Mes potes m’ont ramassé et m’ont emmené à l’hôpital, mais je portais des sandales à ce moment-là, alors les voisins de la rue ont apporté mes sandales à ma mère (chez elle). Mais ils n’ont rien dit sur ma présence à l’hôpital. Ma mère pensait que j’étais mort. C’était vraiment grave. Mon pied droit était foutu. C’était vraiment une mauvaise période.”

Comme pour d’autres ayant connu une enfance mouvementée, le sport a permis à Alperen Sengun d’aller dans le droit chemin. Nageur très talentueux dans ses jeunes années, Alpy a préféré se concentrer sur le basket, un sport qui lui correspondait alors beaucoup plus que la natation qu’il jugeait comme “hyper ennuyante”. On peut dire qu’il a fait le bon choix.

Inspiré par des vidéos YouTube de Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James, Alperen Sengun a franchi les étapes une à une jusqu’à devenir aujourd’hui l’un des meilleurs pivots NBA, un joueur qui pèse 185 millions de dollars et que certains osent surnommer “Baby Jokic”.

“Je n’aurais jamais pu imaginer tout ça.” – Alperen Sengun

Il revient de loin, très loin.

Source texte : The Athletic