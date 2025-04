La March Madness, ce n’est pas que chez les garçons. Le tournoi universitaire féminin bat son plein actuellement et on connaît désormais l’affiche de la grande finale : South Carolina vs UConn.

Quoi qu’il arrive dimanche soir à 19h, date de la grande finale NCAA, on assistera à un moment historique.

En battant Texas 74-57 cette nuit, les filles de Dawn Staley ont décroché leur ticket pour essayer de réaliser le back-to-back, après leur victoire contre Caitlin Clark l’an dernier. Elles ont même l’occasion de remporter un troisième titre en quatre ans après celui de 2022. Ironie de l’histoire, ce serait le premier doublé depuis les quatre titres de suite remportés par UConn (2013-16), adversaire de South Carolina en finale.

UCONN VS. SOUTH CAROLINA

THE WOMEN’S NATIONAL TITLE GAME IS ALL SET 🏀 pic.twitter.com/LTyjIwiufm

— Sports Illustrated (@SInow) April 5, 2025

Du côté d’UConn justement, un titre serait synonyme de retour au sommet pour le mythique programme de Geno Auriemma, qui a vu passer tant de stars du basket féminin. La dernière ? Paige Bueckers, favorite pour être numéro 1 de la Draft WNBA 2025, et qui enchaîne les masterclass sur cette March Madness. Elle n’a pas eu à forcer son talent dans la large victoire contre UCLA hier (85-51) mais sait qu’elle devra être à son top niveau contre le champion en titre. Bueckers est toujours à la recherche de son premier titre NCAA, c’est l’occasion ou jamais pour elle.

South Carolina vs UConn, l’affiche est magnifique et on espère que le spectacle le sera tout autant dimanche soir. Pour la petite histoire, sachez que c’était exactement la même finale en 2022 quand South Carolina l’avait emporté, et il y avait déjà Paige Bueckers en face…