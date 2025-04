Après les garçons ce week-end, ce sont les filles qui ont bataillé ce lundi pour décrocher une place dans le Final Four de la March Madness. Parmi les équipes qualifiées ? UConn, porté encore une fois par la géniale Paige Bueckers.

Favorite pour être le 1er choix de la prochaine Draft WNBA, Bueckers a lâché une nouvelle masterclass pour porter son équipe vers l’échelon supérieur.

31 points, 3 rebonds, 6 passes, 4 interceptions, 2 contres, le tout à 9/18 au tir dont 4/8 à 3-points et 9/11 aux lancers-francs.

C’est propre, c’est carré, c’est trop fort. Celle qui avait planté 34 puis 40 pions lors des deux précédentes rencontres semble tout simplement inarrêtable, portant par la même occasion UConn vers le Final Four de la March Madness. Les Huskies ont en effet battu USC – privé de JuJu Watkins blessée – sur le score de 78-64.

Alors que les garçons d’UConn ont perdu leur statut de double champion en titre cette année, les filles de Geno Auriemma ont l’occasion d’aller chercher leur 12e titre national et le premier depuis 2016. Arriveront-elles à passer le cap du Final Four, où elles ont été éliminées cinq fois lors de leurs six dernières apparitions ?

Si Paige Bueckers réalise un nouveau festival face à UCLA vendredi, y’a des chances.

