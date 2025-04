Suite à la défaite frustrante des Mavericks contre les Nets, Nico Harrison, GM de la franchise texane, s’est présenté en conférence de presse, bientôt deux mois après une trade deadline qui a choqué la planète basket. L’ancien représentant de Nike a pu répondre à quelques questions et, comme attendu… ce fut lunaire.

Il est le sujet de 90% des punchlines basketballistiques depuis février dernier – normal – mais, pas stressé pour un sou et droit dans ses bottes, Nico Harrison s’est prêté au jeu de la conférence de presse cette nuit, près de deux mois après la trade deadline qui l’a vu échanger Luka Doncic contre Anthony Davis. Un seul mot d’ordre pour cette entrevue surprise, et c’est l’intéressé qui le dit lui-même : assumer.

“Écoutez, je ne suis pas aveugle ou de mauvaise foi comme certains essaient de vous le faire croire. Je comprends la frustration de notre fanbase et à vrai dire je la partage également. À la deadline nous avons échangé notre meilleur extérieur, peut être l’un des meilleurs extérieurs que la franchise ait connu. Bien que je reste persuadé d’avoir fait le bon choix, c’est vrai qu’il est douloureux de le voir autant performer dans sa nouvelle équipe. Mais honnêtement c’est mérité pour Quentin Grimes.”

À la suite de cette introduction pleine d’ironie et après un léger moment de flottement, c’est l’insider NBA Chris Heinz qui va se porter volontaire pour briser la glace. Deux mois après, quel regard porte Nico Harrison sur le transfert de Luka Doncic ?

“Luka Doncic ? Nous avons récupéré Max Christie en échange. Certes, il est moins impactant que lui en attaque, en revanche – et entre experts NBA on se comprend – vous savez aussi bien que moi que c’est la défense qui fait gagner des titres.Et honnêtement, notre deuxième partie de saison est meilleure que la première”

C’est au tour de Brian Losedhorst d’interpeller le GM des Mavs, sur une question plus globale. Après avoir traversé une phase très difficile en termes de blessures, quels sont les nouveaux objectifs affichés par la franchise texane ?

“Je ne crois pas au karma. À vrai dire, je reprendrai même les propos d’un de nos joueurs, qui ont porté leurs fruits il y a quelques années : nous sommes exactement là où nous voulons être. Oui, les blessures ont été compliquées à gérer, mais aujourd’hui Gafford et Lively ne sont pas loin du retour, Davis est revenu, et même en l’absence de Kyrie Irving, ça nous offre la possibilité de jouer avec deux très grands intérieurs protecteurs d’arceau, ce qui correspond parfaitement à la NBA moderne. Pourquoi pas même jouer avec les trois ensemble sur le terrain, je devrais en parler à Jason !” (Jason Kidd, coach des Dallas Mavericks)

Shams Charabia, l’ancien de Wahoo Sports, s’est ensuite emparé du micro pour demander à Harrison quel profil de joueur il ajouterait à son équipe pour en faire un plus gros contender :

“Nous sommes déjà contender. Qui est l’équipe à abattre ? OKC ? Nous avons toujours PJ Washington qui peut défendre sur n’importe qui, donc honnêtement nous n’avons rien à envier à nos concurrents. Cependant, dans un monde idéal, je pense que l’on devrait ajouter un peu de création sur notre ligne arrière. Un grand meneur capable de créer pour lui et pour les autres, style européen, c’est peut être la seule chose qui nous manque mais en même temps, c’est tellement rare d’en trouver en NBA !”

C’est sur cette dernière question que la conférence de presse s’est terminée, non sans une dernière annonce de Nico Harrison :

“Si je me suis présenté ici devant vous aujourd’hui, c’est aussi pour vous annoncer mon prochain chapitre. J’ai remarqué que beaucoup de joueurs se lançaient dans des podcasts et que c’était souvent signe de grosse réussite. Draymond Green, Gilbert Arenas, Paul George, que des cadors du basket. C’est pourquoi j’ai décidé de lancer mon propre podcast sur ma vie de GM, pour montrer au public ce qu’est réellement ce métier un peu underground. Je serai accompagné de mon ami Mat Ishbia (GM des Suns). Il a ramené Bradley Beal dans l’Arizona, j’ai ramené Anthony Davis dans le Texas, et ça fait deux masterclass réunies dans un podcast que vous allez adorer”