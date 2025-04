Il n’y a pas beaucoup d’occasions de célébrer à Washington alors quand une opportunité se présente, autant la saisir. Jordan Poole vient d’établir un nouveau record pour le plus grand nombre de 3-points inscrits en une saison chez les Wizards.

Avec 223 tirs primés en 2016-17, Bradley Beal détenait le record qui a donc tenu jusqu’à cette nuit.

Dans une lourde défaite face au Heat 120-94 (ne changeons pas les bonnes habitudes quand même), Jordan Poole a planté sept tirs primés et a ainsi dépassé Bealou. JP en est désormais à 228 shoots à 3-points cette saison.

JP’s been on a heater from 3️⃣ 🔥

Most 3PM in a single season in franchise history ‼️#ForTheDistrict | @AlibabaGroup pic.twitter.com/bM1KpiFVYW

— Washington Wizards (@WashWizards) March 31, 2025

Comme toujours avec un nouveau record, il faut le remettre dans son contexte. Il n’y a jamais eu autant de tirs à 3-points tentés que cette saison en NBA (plus de 9 par match pour Jordan Poole, un record personnel), ce qui favorise forcément les gros chiffres. Bradley Beal avait établi son record à une époque où le 3-points avait déjà pris le pouvoir en NBA mais sans aller jusqu’à l’extrême qu’on connaît aujourd’hui.

Cela n’enlève rien à l’accomplissement de Poole, qui mine de rien réalise une campagne plutôt solide dans la capitale : 20,5 points de moyenne en moins de 30 minutes, à 43% de réussite au tir dont 38% à 3-points. Une production très respectable, en tout cas beaucoup plus que celle de la saison dernière.

“C’est un grand accomplissement. C’était un objectif avant le début de la saison, j’ai travaillé dur pour ça.” – Jordan Poole

Jordan Poole is now the @WashWizards single-season record holder in 3-pointers made! 🔥

224 and counting… pic.twitter.com/LxOdcRG11e

— NBA (@NBA) March 31, 2025