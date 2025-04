Dans la saison historique du Oklahoma City Thunder, il y a beaucoup de stats qui expriment sa flippante domination. Mais le bilan d’OKC contre des équipes de la Conférence Est est peut-être celle qui impressionne le plus.

28 victoires en 29 matchs.

Oui, vous avez bien lu. Le Thunder affiche un bilan de 28-1 contre des adversaires de l’Est cette saison. C’est tout simplement le meilleur bilan inter-conférence de l’histoire, devant le 27-3 des Warriors 2015-16, des Mavs 2006-07 et des Lakers 1999-00.

With their win over the Bulls tonight, the Thunder clinched the best record vs. a conference in NBA history.

Oklahoma City a un dernier match à jouer contre une équipe de l’Est, les Pistons, mais l’histoire est déjà écrite grâce à la victoire contre les Bulls cette nuit.

La seule défaite contre un adversaire de la Conférence Est cette saison, c’était ce magnifique match à Cleveland début janvier, où le Thunder était tombé les armes à la main contre les Cavs (leaders à l’Est) après quinze victoires consécutives. Oklahoma City avait aussi perdu contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo en finale de la NBA Cup, mais on rappelle que ce match ne compte pas dans le bilan de la saison régulière.

Si la Conférence Est est souvent considérée comme la plus faible des deux conférences, cela reste un sacré accomplissement pour le Thunder. Mais pour le valider complètement, Oklahoma City devra aller au bout cette année, comme les Warriors de 2017 et les Lakers de 2000, et pas comme les Mavs de 2007…

