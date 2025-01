Superbe match cette nuit entre les deux meilleures équipes de cette première moitié de saison 2024-25. Le leader de l’Est recevait le leader de l’Ouest, et c’est celui de l’Ouest qui a finalement reçu… sa leçon. Superbe victoire des Cavs, bravo messieurs !

Le Thunder restait sur 15 victoires de suite et possède en son sein le favori dans la course au MVP.

Les Cavs restaient sur 10 victoires de suite et possèdent le meilleur bilan de la Ligue juste devant… le Thunder.

Tout était donc réuni pour un chef d’œuvre, et à défaut de chef d’œuvre on a eu droit à un très, très, très bon match de basket. Côté Thunder ? La classique, avec un Shai Gilgeous-Alexander en mode MVP, un Jalen Williams en mode All-Star, et un Isaiah Hartenstein en pompier de service, palliant du mieux qu’il peut l’absence de Chet Holmgren, on y reviendra.

Pour les Cavs ? Une ambiance de Playoffs à la maison, un duo d’intérieurs ultra-dominateurs (Jarrett Allen et Evan Mobley), un Darius Garland parfait à la baguette, un duo Ty Jerome – Max Strus qui a remporté la bataille du banc, et un Donovan Mitchell qui a envoyé des briques toute la nuit mais qui a fini par mettre les deux tirs qu’il fallait mettre.

Ce qu’on peut noter ? C’est que le Thunder semble vraiment à un Chet Holmgren d’être tout bonnement invincible, mais que Cleveland est tellement bien coaché et outillé que ce manque a été superbement exploité. Que les Cavs ont du mal à être pris au sérieux et que tout le monde les attend surtout en Playoffs, mais que ça n’empêche pas de s’incliner devant ce clinic perpétuel de basket cette saison.

That 32-4 feelin’ 💦 https://t.co/bLDbA9pqxc pic.twitter.com/aCbg5WDxhy

— NBA (@NBA) January 9, 2025

Fin de série pour OKC, pas la mer à boire, et ça fait donc 11 de suite pour les Cavs, dont on ne pourra plus dire qu’ils ne jouent que des équipes moyennes. 32 victoires et 4 défaites, le bilan est mons-tru-eux, et le Thunder a payé pour le savoir. Messieurs, bravo, et respect.