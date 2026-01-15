Kawhi Leonard est en « Mode Playoffs » selon Tyronn Lue

Après un début de saison foiré, les Clippers ont remporté onze de leurs treize derniers matchs. Au milieu de cette superbe dynamique ? Kawhi Leonard. L’ailier de Los Angeles a déjà activé le mode Playoffs selon son coach.

Cela fait depuis le 25 novembre que Kawhi n’a pas terminé une rencontre NBA sous la barre des 20 points. Cela fait 22 matchs de suite, record en carrière égalé, sans être absent une seule fois. Et sur cette période de onze victoires en treize matchs, The Klaw tourne à près de 28 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne (avec plus de 2 interceptions et 1 contre), en étant au-dessus des 50-40-90 aux pourcentages.

Les chiffres ne mentent pas : Kawhi Leonard est de retour à un niveau élite.

« Le mode dans lequel il est actuellement, c’est comme entraîner Kawhi pendant les Playoffs » a déclaré son coach Tyronn Lue. « Il arrive en Playoffs, il passe au niveau supérieur. Depuis le match contre les Lakers, je pense qu’il est passé au niveau supérieur. Chaque soir, il nous porte. Cela a été énorme pour nous en matière de victoires. »

Kawhi avait guidé les Clippers vers un succès contre les voisins de Los Angeles le 20 décembre dernier, avec 32 points et 12 rebonds. L’équipe de Tyronn Lue possédait alors un bilan catastrophique de 21 défaites en 28 matchs. Quasiment un mois plus tard, les Clippers en sont à 17 victoires pour 23 défaites et sont de retour dans la course au play-in.

Kawhi Leonard did Kawhi Leonard things tonight…

🖐️ 33 PTS

🖐️ 4 STL

🖐️ 7 3PM (ties career-high)

Clippers have won 11 of their last 13 games! pic.twitter.com/c2JuQdxacp

— NBA (@NBA) January 15, 2026

La question qu’on se pose, c’est toujours la même : jusqu’à quand ça peut durer ?

Kawhi Leonard avait raté une dizaine de matchs en novembre dernier et les Clippers s’étaient écroulés. L’infirmerie n’est jamais vide très longtemps à Los Angeles, de quoi avoir des doutes sur la capacité des Clips à poursuivre leur remontada…