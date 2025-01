Evan Mobley et Jarrett Allen ont martyrisé le Thunder

Les Cavaliers se sont imposés face au Thunder grâce à un duo Evan Mobley – Jarrett Allen inarrêtable de la première à la dernière minute.

Avant cette affiche au sommet entre Cleveland et OKC, on pouvait se douter que le Thunder allait avoir quelques soucis à l’intérieur. Cette impression s’est confirmée sur le terrain. Les Twin Towers ont débarqué avec un projet : démolir la raquette d’OKC.

pic.twitter.com/J2G8DS3Ace

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2025

Isaiah Hartenstein a essayé de résister, mais il n’a rien pu faire face à la domination des deux tours de contrôle. Le problème s’est encore plus aggravé quand IH s’est retrouvé avec un problème de fautes.

Mark Daigneault a dû envoyer son small ball avec Jaylin Williams et le duo de terreurs n’en demandait pas tant. Ils ont martyrisé le Thunder action après action à coups de dunks et de passes bien senties. OKC a cherché des solutions, mais s’est vite retrouvé confronté aux limites naturelles de son effectif.

En fin de match, le duo a encore fait parler de lui avec une maîtrise totale de la raquette. Du gros box-out, des gros rebonds et OKC n’a plus vu le cuir sur les dernières minutes.

Un constat bien amer pour les fans du Thunder qui auraient pu espérer une issue bien différente si Chet Holmgren avait été disponible.

On pense tous à lui ce soir. pic.twitter.com/t6hAzZWFHa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2025

Résultat des courses : Cleveland simpose et enchaîne un 11ème succès consécutif. Evan Mobley finit à 21 points, 10 rebonds et 7 passes tandis que Jarrett Allen – en plus d’être le meilleur joueur de la rencontre – passe un joli 25 points, 12 rebonds, 6 passes.