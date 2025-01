On ne s’attendait pas forcément à un match équilibré, mais cette saison les Wizards sont joueurs et les Sixers régulièrement en difficulté. Résultat des courses, on a collé sur cette “affiche” pendant deux heures, et ça nous aura au moins permis de voir Guerschon Yabusele se régaler… et Kyle Kuzma défier les lois de son sport.

Privés d’Alexandre Sarr et de toute possibilité de victoires cette saison, les Wizards n’attendaient probablement pas grand chose de ce match face aux Sixers, bien que privés pour leur part de Joel Embiid et Paul George. La vie est parfois faite de manière originale et on a donc vécu un match serré, du moins la fin de match, qui nous aura permis au passage d’assister en direct à ce grand moment de cirque :

Refs miss an obvious double dribble here… the Sixers do NOT need the help losing basketball games!

Mais au-delà du clown Kuzma, des difficultés en attaque de Bilal Coulibaly, du super apport du banc des Wizards, du gros match de Tyrese Maxey et du duo Oubre / Gordon pour Philly (voilà, ça c’est notre récap du match), c’est donc la perf de notre Frenchie Guerschon Yabusele qui ressort de la rencontre. De nouveau titularisé, Guerschon a été une nouvelle fois solide comme un roc avec 21 points, 8 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres, dont le dernier du match sur son poto Bilal Coulibaly, dans un money time sauce poulet de Bresse.

AND YABUSELE MAY HAVE JUST SAVED THE SIXERS!

Présence de fou au rebond, catalyseur officiel de l’attaque de son équipe, action du match… Yabusele fait le bonheur de Philaldelphie en ce début d’année civile. Et si on rajoute un jersey swap là aussi très français, on peut clairement dire que sa soirée est parfaite. Tu peux sourire, Dancing Bear, tu l’as mérité.

échange de maillot ! 🎽

