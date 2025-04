Fort du succès rencontré à la Concorde lors des Jeux olympiques de Paris 2024, le basket 3×3 devrait voir le nombre de ses nations participantes gonfler en 2028 à Los Angeles. Tout ça pour se prendre un game winner par Worthy De Jong, hein, quoi, comment ça “n’a pas encore passé l’éponge”…

A Paris les Pays-Bas avaient battu la France en finale et les Lituaniens avait gratté le bronze. Chez les filles ? Les Allemandes étaient montées sur le toit de l’Olympe en battant l’Espagne – cheh – alors que les Américaines avaient terminé sur la troisième place du podium. La conclusion magnifique d’un tournoi qui ne l’était pas moins, et après quelques mois de débrief la FIBA et son boss Andreas Zagklis semblent être tombés d’accord sur ceci : on va passer de 8 à 12 équipes par genre pour 2028, histoire de donner une chance à plus de monde de briller sur la plus belle scène :

📣@LA28 Olympics to feature an expanded roster of 12 teams per gender in 3×3 Basketball

This expansion from 8 to 12 teams per gender reflects the growth of #3x3Basketball over recent years and further opens the door for greater universality and broader national representation,… pic.twitter.com/PHUDViMNtF

A Paris, chaque équipe avait joué sept matchs de poule, et à l’issue de cette première phase deux équipes s’étaient qualifiées pour les demi, deux autres avaient été éliminées et les quatre autres avaient disputé un play-in pour rejoindre le dernier carré. C’est ainsi que les Français – par exemple – avaient tapé les Serbes dans un “quart de finale” légendaire, avant de claquer la Lettonie en finale et de… vous savez. Chez les filles nos Bleues avaient échoué à quelques lay-ups du play-in.

La ferveur rencontrée sur le Parc Urbain a donc semble-t-il décidé les grandes instances à remettre une pièce dans la machine et même deux. Une très bonne nouvelle pour un sport qui ne demande qu’à gratter toujours plus de fans, en attendant de voir des Français et/ou Françaises avec la plus belle des médailles en 2028 ?