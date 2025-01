Un peu dans l’anonymat il faut l’avouer, un homme est en train de réaliser un début d’année civile remarquable. Cet homme c’est Zach LaVine, et le fait qu’il envoie de la grosse perf à répétition à cette période de l’année n’est peut-être pas innocent…

Si le trio Haliburton / Siakam / Bryant a fait des Bulls son affaire cette nuit, côté Chicago un homme a une nouvelle fois fait le boulot. Zach LaVine, pour ne pas le citer, a ainsi passé la barre des 30 points pour la quatrième fois consécutive, de quoi permettre aux Bulls de conserver tranquillement leur éternelle dixième place à l’Est, gé-nial, de quoi, surtout, attirer l’œil du chaland ?

En effet, si l’on met l’accent aujourd’hui sur les perfs du scoreur des Bulls, ça n’est pas pour évoquer le changement de statut ni du joueur ni de son équipe, mais bien car la trade deadline approche, et que comme pour chaque période de transfert depuis 112 ans, le nom de Zach LaVine est sur pas mal de lèvres. Avec encore deux saisons et demi sur le contrat (et approximativement 115 millions à encaisser), l’arrière des Bulls n’est clairement pas un synonyme d’économie pour sa franchise, et son statut de joueur “moyen +” fait souvent faire demi-tour à pas mal de franchises depuis quelques années, mais son talent suffit à l’inclure dans la plupart des discussions.

Zach LaVine l’a sans doute très bien compris alors rendez-vous dans les prochains jours pour d’autres gros cartons. Prenez ça comme une pub auto-financée, et priez pour que votre franchise de cœur ne le récupère pas. Enfin ça, c’est ce qu’on aurait écrit si on était du genre à critiquer gratos.