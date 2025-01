On attendait monts et merveilles du choc entre Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo, mais malheureusement la vie est parfois faite de déception. Match compliqué pour Wemby et les Spurs, faudrait pas oublier non plus que Giannis est un double MVP et champion NBA.

Victor Wembanyama collectionne les cartons récemment, mais ce match face aux Bucks ne rentrera pas dans cette case. Mis à part un début de match canon, où il aura donc mis 50% de ses points dans les trois premières minutes de la rencontre, Wemby aura bien galéré face à la défense des Bucks. Y’a des soirs comme ça, faut pas chercher.

Quelques minutes lors desquelles on y croit, puis la machine Milwaukee qui se met en route, Giannis Antetokounmpo en tête, avant que le duo Damian Lillard – Brook Lopez ne prenne le relais, imité ensuite par les snipers AJ Green et Gary Trent Jr., bien en vue ce soir devant leur public de Daims en rut. Un peu limite celle-là, espérons qu’à 5h45 elle passe.

Le yoyo de la deuxième mi-temps ne fera que modifier l’écart en faveur des Bucks, jamais inquiétés par des Spurs trop justes et pas dans un bon jour. Giannis Antetokounmpo a dépassé Kareem Abdul-Jabbar au nombre de doubles-doubles avec les Bucks (432), Wemby y va aussi de son (petit) double-double avec 10 points, 10 rebonds et 3 contres, son deuxième plus petit total offensif de la saison. Perso le record de votre rédacteur préféré cette saison est de 13 et il a été réalisé avec les ligaments croisés rompus, faites-en ce que vous voulez.