C’est LE grand match de l’ultime journée de saison régulière NBA : Warriors – Clippers à 21h30. La bande de Stephen Curry accueille James Harden, Kawhi Leonard et Cie pour une place dans le Top 6 de la Conférence Ouest, qui permet d’éviter le très redouté play-in tournament. Grosse ambiance garantie !

Ce n’est pas encore tout à fait l’heure des Playoffs, mais ce sera tout comme ce soir à San Francisco.

Les Warriors (6e de l’Ouest, 48 victoires – 33 défaites) et les Clippers (5e, 49-33) ont l’occasion de valider leur place pour la postseason en cas de victoire au Chase Center. L’équation est simple : le vainqueur est assuré de terminer dans le Top 6 de l’Ouest, tandis que le perdant devra probablement passer par la case play-in tournament.

“Je ne veux pas en faire trop, mais c’est un match qui aura une ambiance de Game 7.”

Comme l’indiquent ses mots, Stephen Curry est bien conscient de l’enjeu et de la nécessité de s’imposer ce soir.

Non seulement une victoire permet d’avoir son destin entre les mains pour une place en Playoffs sans devoir compter sur d’autres résultats ce dimanche, mais en plus il y a une semaine de repos en cadeau. En effet, pendant que le perdant devra arracher sa qualification au play-in tournament lors des prochains jours, le gagnant ne rejouera pas avant le week-end prochain. Et ça, pour un joueur de 37 ans comme Curry qui a en plus bobo au pouce, c’est loin d’être anodin.

Raison supplémentaire pour les Warriors de ne pas jouer avec le feu : ils connaissent mieux que quiconque la cruauté des “barrages” NBA.

Curry et les siens ont été éliminés au play-in tournament en 2021 en s’inclinant deux fois de suite alors qu’ils avaient fini la saison régulière à la huitième place. L’an passé, ils étaient tombés sur le parquet des Kings en tant que 10e, mettant fin rapidement à leurs espoirs de Playoffs. Golden State ne veut pas laisser ces mauvais souvenirs émerger à nouveau.

No. 5 Clippers. No. 6 Warriors.

Massive matchup for seeding. 🔥

▪️ Winner is guaranteed a top 6 automatic playoff spot

▪️ LAC can finish 4th, 5th or 7th

▪️ GSW can finish 6th or 7th

Don’t miss this critical regular season finale Sunday at 3:30pm/et on ESPN! pic.twitter.com/WF1maztZto

— NBA (@NBA) April 13, 2025

Vous l’avez compris, la rencontre de ce soir sera plus qu’un dernier match de saison régulière NBA. Ce sera un match de Playoffs avant l’heure, dans un Chase Center gonflé à bloc.

Allez, on se retrouve tous à 21h30, pour un rendez-vous immanquable !

Source texte : ESPN

À lire également :