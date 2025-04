S’il y a quinze matchs au programme ce soir en NBA, l’un d’entre eux a un goût bien différent des autres ! Plus d’enjeu, plus de compétitivité, certainement, et un suspense difficilement soutenable pour les fans des deux équipes. Les Warriors reçoivent les Clippers à 21h30.

Les résultats des Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves et Memphis Grizzlies impacteront également le classement final de la Conférence Ouest, mais sauf immense surprise, c’est ce Golden State Warriors – Los Angeles Clippers qui fera la différence.

Si on part du principe, le plus probable, que les trois autres équipes s’imposeront lors de ce dernier soir de saison régulière, le perdant de l’affiche du soir sera en Play-In, tout simplement.

En cas de victoire des Warriors, ils affronteront les Lakers au premier tour des Playoffs. Si ce sont les Clippers qui s’imposent, ils devraient être opposés aux Nuggets !

Alors, qui de Stephen Curry ou James Harden permettra à son équipe d’éviter le Play-In et ainsi de profiter d’une semaine de repos et de préparation avant le premier tour ? Réponse à 21h30 dans une affiche sous haute tension !

En plus de l’intérêt sportif, c’est un nombre de stars important qui sera sur le même parquet pour tenter de décrocher la qualification. Stephen Curry et James Harden donc, mais aussi Kawhi Leonard, Draymond Green et Jimmy Butler. De quoi rester avec les yeux fixés sur l’écran toute la soirée !