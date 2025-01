Résumé de la nuit NBA : Russell Westbrook a roulé sur les Clippers

Huit matchs au programme de cette nuit et… six purges, autant vous dire qu’on ne s’est pas régalé. Mais on était là parce qu’on a une mission, celle de vous informer, comment ça on se la raconte.

Les résultats de la nuit NBA

Ce qu’il faut retenir

Guerschon Yabusele a remporté son duel face à Bilal Coulibaly et c’est d’ailleurs le Guersch qui finit la rencontre avec un ultime contre sur la Pieuvre.

Les Pacers ont roulé sur les Bulls. À un moment, il y a eu +31, est-ce qu’il vous en faut plus ?

Dans LE (et le seul) duel exceptionnel de la nuit, Cleveland a renversé le Thunder grâce à un duo Jarrett Allen – Evan Mobley inarrêtable. Les Cavs enchaînent un 11ème succès de rang pendant que le Thunder voit sa série de 15 victoires consécutives prendre fin.

Detroit a dominé les Nets sans trembler du menton.

Karl-Anthony Towns passe un 27/13 sur la truffe des Dinos pour ramener la victoire à New York.

Personne n’a regardé Blazers – Pelicans.

Russell Westbrook et Deandre Jordan ont dominé les Clippers et bonne année 2017 à tous !

Match à oublier pour Wemby face aux Bucks. Le Français n’a pas brillé tandis que Giannis s’est régalé avec 25 points et 16 rebonds.

Les Français de la nuit

Guerschon Yabusele et Bilal Coulibaly ont croisé le fer pour la première fois et c’est le Guersch qui a pris le meilleur avec une victoire des 76ers.

Nicolas Batum a été aux premières loges pour voir les Clippers se faire tordre par Denver.

Rayan Rupert a eu le droit à cinq minutes de jeu et ça, ce n’est pas tous les jours.

Nuit compliquée pour Victor Wembanyama qui a largement perdu son duel face à Giannis.

Le highlight de la nuit

pic.twitter.com/QvprBkavnj https://t.co/fqelXeJwY9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir