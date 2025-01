La nuit des Français en NBA : Bilal Coulibaly et Guerschon Yabusele ont parlé médaille à Washington

Guerschon Yabusele a proposé un sacré match hier soir avec 21 points. Pour les autres Français sur les parquets, ce fut un peu plus compliqué.

Les résultats de la nuit NBA

Guerschon Yabusele

Guerschon Yabusele a certainement sorti son meilleur match en NBA. En l’absence de Joel Embiid et Paul George, il a claqué 21 points, 8 rebonds et 3 passes, mais il a surtout mis le contre de la gagne sur son camarade Bilal Coulibaly.

AND YABUSELE MAY HAVE JUST SAVED THE SIXERS! pic.twitter.com/RXgSJTUOAx

— Liberty Ballers (@Liberty_Ballers) January 9, 2025

Bilal Coulibaly

Vous l’aurez compris, Bilal Coulibaly a été du mauvais côté de la barrière hier soir. Une soirée à oublier pour la pieuvre avec seulement 5 points à 2/8 au tir.

Ousmane Dieng (G-League)

Ousmane Dieng continue de se régaler en G-League. Hier soir, il a mis 31 points, son record en carrière.

Pacôme Dadiet (G-League)

Face aux Sioux Falls Skyforce, Pacôme Dadiet a fait un beau match en G-League avec 16 points et 9 rebonds.

Rayan Rupert

Jour de libération pour Rayan Rupert qui a réussi à gratter presque cinq minutes de temps de jeu face à l’infâme équipe des Pelicans.

Nicolas Batum

3 points, 2 rebonds et 2 interceptions, Nico a fait du Nico, mais les Clippers se sont fait atomiser par les Nuggets.

Victor Wembanyama

Soirée compliquée pour Wemby qui a dû se coltiner Giannis sur le dos et ce n’était clairement pas une partie de plaisir. Un petit double-double à 10 points et 10 rebonds, mais une grosse défaite face aux Spurs. L’Alien a quand même sorti quelques highlights histoire de divertir les foules.

Écoutez, que dire ? pic.twitter.com/7qKTfWOOzB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2025

Sidy Cissoko (G-League)

Lui aussi est parti faire un petit tour en G-League.

Le programme NBA de ce soir