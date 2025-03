Le programme NBA de ce jeudi est assez light avec seulement six matchs au menu, mais la nuit se terminera avec un superbe choc à Los Angeles : les Lakers accueillent les Knicks à 4h du mat’ !

Le programme NBA du soir

1h00 : Magic – Bulls

1h30 : Nets – Warriors

1h30 : Celtics – Sixers

1h30 : Hawks – Pacers

2h00 : Pelicans – Rockets

4h00 : Lakers – Knicks

Le match à ne pas rater : Lakers – Knicks

Sur sept victoires de suite, les Lakers sont inarrêtables en ce moment. Luka Doncic semble avoir trouvé ses marques, LeBron James continue de défier le temps, et la défense de Los Angeles est en mode cadenas. Néanmoins, le calendrier des Purple & Gold va se durcir dans les prochains jours, et ça commence par la réception des Knicks ce soir.

Sous l’impulsion notamment d’un Jalen Brunson hyper clutch, New York a remporté trois de ses quatre derniers matchs et va profiter ce soir du retour de Karl-Anthony Towns, forfait lors de la dernière rencontre des Knicks pour raisons personnelles. Les hommes de Tom Thibodeau voudront aussi prouver qu’ils peuvent faire forte impression contre l’un des cadors de la Ligue.

De quoi nous offrir un sacré duel dans la Cité des Anges.

NEW YORK.

LOS ANGELES.

▪️ LeBron coming off 50K career points (regular season & playoffs)

▪️ Lakers #2 in the West, seeking 8th straight win

▪️ Knicks #3 in the East

🍿 Don’t miss NYK-LAL TONIGHT at 10:00pm/et on TNT pic.twitter.com/kallNfoRxD

— NBA (@NBA) March 6, 2025

Mais aussi…

Sur quatre défaites de suite, Orlando doit réagir face aux Bulls.

En road-trip à l’Est, les Warriors version Jimmy Butler veulent surfer sur leur belle dynamique.

Les Celtics de… Derrick White et Payton Pritchard devraient faire le taf contre des Sixers décimés.

Hawks – Pacers, le premier à 150 points a gagné.

Zion Williamson cartonne en ce moment, les Rockets sont prévenus !

Les Français en lice

Zaccharie Risacher, Rookie du mois de février, voudra confirmer son statut face à Indiana.

Guerschon Yabusele face à son ancienne équipe de Boston.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici