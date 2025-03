Champion de Division 1 TTFL : la ChokeTeam clutch en février

Tout se perd en TrashTalk Fantasy League. Une équipe qui s’appelle ChokeTeam et qui remporte un trophée, mais où va-t-on ? Faisons connaissance avec ceux qui portent bien mal leur nom sur ce mois de février, puisqu’ils sont champions de Division 1 TTFL.

Salut la team. Félicitations, vous avez remporté la Division 1 TTFL pour le mois de février 2025. Vos premières impressions pour cette victoire sur ce nouveau mode de jeu ?

Le mode de jeu est sympa, ça rajoute une petite couche d’enjeu au cours de la saison régulière. Mais pour être honnête, on n’y a pas prêté grande attention jusqu’à la dernière semaine, on était concentrés sur notre saison globale, mais quand on a vu qu’on pouvait jouer le titre de la Division 1, c’était un bonus de motivation.

Vous pouvez vous présenter un peu : Depuis combien de temps jouez-vous ? Quel est votre bilan lors des saisons précédentes ?

La team existe depuis la saison 2020-2021. Avant ça, la plupart d’entre nous jouions en solo ou dans des teams moins tryhard. Dès la première année nous avons réussi à nous hisser en Ligue 1 avec une jolie 14e place. Puis les deux saisons suivantes ont été moins fructueuses avec une 57e et une 83e place avant de revenir au top l’année dernière, en se classant 8e de la saison régulière.

Depuis combien de temps votre équipe existe ? Avez-vous un fait d’armes particulier à nous raconter, une grosse perf lors des saisons précédentes dont vous êtes fiers ?

Pour les faits d’arme, je repense directement à ce dernier jour de la saison régulière 2020-21, où un énorme nez fin sur Jonas Valanciunas de deux de nos membres nous permet d’accrocher la place en Ligue 1 de justesse, ce qui explique qu’il est encore sur notre bannière Twitter.

Avec cette prestation, vous avez pris la tête du classement général par équipe. C’est l’objectif ?

Ça a toujours été notre objectif principal ! Mais cette année on veut plus, on veut viser aussi le titre de Ligue 1 en playoffs.

Pour réaliser un tel mois quels sont les bons coups que vous avez réussi ?

On a eu quelques beaux coups, sans forcément des énormes nez fins. Par exemple, on a eu 4 personnes sur le 63 de Tatum, une sur le 85 de Steph. Mais ce qui nous a porté vers un si gros mois c’est surtout pas mal de stabilité, les bons picks au bon moment, et les x2 sur un 60 de Giannis ou des 64/65 de Jokic.

Est-ce que vous avez quand même pris quelques carottes ?

Évidemment ahah, que serait la TTFL sans carottes de temps en temps? On a eu un gros raté avec le -1 de Sengun, mais ça n’a pas empeché à celui qui l’a pick de quand même se hisser à la première place du classement individuel ! On a également quelques soirs frustrants, avec du Giannis à 26 seulement ou des tentatives de nez fin qui floppent (Reaves à 6, JJJ à 15, Zubac à 18, etc…) et les premiers matchs de Luka au Lakers nous ont couté quelques points aussi.

Pouvez-vous nous expliquer un peu votre stratégie ?

En saison régulière, on n’a pas de vraie stratégie définie, mais on est plutôt bien organisés. On a un serveur discord dédié à l’équipe avec un salon pour annoncer nos picks pour pouvoir surveiller que personne ne prenne un joueur absent ou oublie de pick. C’est en playoffs qu’on est très organisés et qu’on réfléchit à tous les picks de la team.

Un petit mot ou quelques conseils pour vos adversaires ?

Organisez vous pour suivre les picks de toute l’équipe, pour éviter un DNP, un no-pick ou une carotte évidente et tout ira bien. Et suivez le TTFLab sur les réseaux, qui fournissent un gros travail d’aide aux joueur-euses. Et abonnez vous à notre twitter pour contempler nos sublimes recaps du matin !