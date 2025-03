Victime d’une rupture d’un ligament du genou en début de semaine, Kyrie Irving a-t-il payé son nombre important de minutes lors des matchs précédant sa blessure ? Peut-être, peut-être pas. Le coach Jason Kidd refuse en tout cas de faire ce lien. Pas surprenant de la part de celui qui a parfois été critiqué pour sa gestion du temps de jeu des joueurs…

Après le transfert de Luka Doncic le 2 février dernier, et l’accumulation des blessures à Dallas, Kyrie Irving a logiquement été très sollicité par son entraîneur Jason Kidd.

En bon leader, Uncle Drew a step-up et cela s’est notamment traduit par un temps de jeu plus élevé sur le mois passé : 39,3 minutes de moyenne pour Irving sur les dix matchs joués entre le 4 février et le 1er mars, avec trois rencontres à plus de 41 minutes dans le lot et seulement un match de repos sur la période. Sur la première partie de saison, Kyrie ne jouait “que” 36 minutes par match.

Cette hausse sensible du temps de jeu a-t-elle pu provoquer sa grosse blessure au genou ? Pour Jason Kidd, il n’y a aucun lien à faire.

“Son temps de jeu n’a rien à voir avec la blessure”, a déclaré le coach des Mavs. “Nous parlons d’une seule action, pas des nombreuses actions précédentes. Il s’arrête sur le pied de Valanciunas. Il s’agit d’un accident. C’est ainsi qu’il faut en parler, mais nous ne le faisons pas correctement. Nous parlons de théories du complot. […] On ne peut pas dire d’un côté que nos stars ne jouent pas assez quand elles se reposent, et de l’autre qu’elles jouent trop.”

Dans une Ligue où le load management (gestion de la charge de travail) a pris une place importante au cours de la dernière décennie, Jason Kidd a une vision old school de la chose, lui qui a réalisé plusieurs saisons autour des 40 minutes de moyenne lorsqu’il était joueur. Les stars NBA ne sont pas censées se reposer quand il faut jouer aux yeux du coach des Mavs. Ce dernier a ajouté que Kyrie était en excellente forme physique, qu’il voulait jouer et assumer ses responsabilités de leader.

Here is the Kyrie Irving Knee injury video…

I don’t like the way his left knee buckles and hyperextends

-Best case scenario: Hyperextension/bone bruise

-Worst case scenario: ACL tear pic.twitter.com/HHOXo8Pv5e

— Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) March 4, 2025

Tout cela étant dit, on ne peut pas être certain non plus que le temps de jeu d’Irving n’a pas augmenté ses chances de blessure. Kyrie a 32 ans, il possédait déjà un historique de blessure (notamment au genou gauche), et la NBA d’aujourd’hui joue à un rythme bien plus élevé que lors des années où J-Kidd était joueur. Vous ajoutez à ça de très grosses responsabilités offensives sur le dos d’Irving, ainsi qu’un style de jeu très spécifique qui sollicite pas mal les articulations, et ça commence à faire beaucoup.

Que le lien existe ou pas, cela ne change rien au fait que Kyrie Irving doit désormais affronter de longs mois de rééducation, et que le futur des Mavericks s’annonce bien sombre.

Source déclaration : Grant Afseth

Depuis le transfert de Luka Doncic et avec les innombrables blessures à Dallas, Kyrie Irving a joué plus de 39 minutes par match, à 32 ans.

Toujours difficile de créer des liens de cause à effet avec les blessures, mais il faut bien avoir ça en tête… https://t.co/Tm5mvPiMNK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2025