Les Cavaliers ont remporté 12 matchs de suite… pour la troisième fois de la saison

En s’imposant face au Heat à la maison la nuit dernière, les Cavaliers ont remporté leur 12e match consécutif. Un exploit qu’ils avaient déjà réalisé à deux reprises dans cette saison magique pour eux.

Remporter 12 matchs de suite dans une saison NBA, ça arrive à peu d’équipes. En remporter 12 trois fois dans la même saison, comme vient de le faire Cleveland, cela n’est arrivé qu’à… deux équipes dans toute l’histoire de la NBA.

L’autre franchise ? C’était Dallas en 2006-07, les Mavs remportant 67 matchs cette saison-là.

Teams with three 12-game winning streaks in a single season in NBA history 😳

🔹2006-07 Dallas Mavericks

🔹2024-25 Cleveland Cavaliers pic.twitter.com/i57PSkuyPM

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 6, 2025

Les Cavaliers se retrouvent donc dans un cercle très fermé, mais devront absolument éviter le même parcours que les Mavs de 2007. On rappelle que Dallas est tombé cette année-là dès le premier tour des Playoffs face aux Warriors version “We Believe”, dans ce qui reste comme l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la postseason.

Pour confirmer sa saison régulière historique (52 victoires – 10 défaites), Cleveland devra donc faire du bruit en Playoffs et aller – au moins – jusqu’en Finales NBA.

Les 3 séries de 12 victoires des Cavaliers (2024-25)

15 victoires de suite entre le 23 octobre et le 17 novembre

12 victoires de suite entre le 1er décembre et le 9 janvier

12 victoires de suite, série en cours entamée le 27 janvier

Source texte : Keerthika Uthayakumar

