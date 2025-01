En brisant la série de quinze victoires consécutives du Thunder cette nuit, les Cavaliers ont prouvé qu’ils faisaient bien partie de l’élite de la NBA. Et par la même occasion, Darius Garland et ses potes ont marqué des points dans la course au All-Star Game.

Combien de joueurs représenteront Cleveland lors du prochain match All-Star Weekend de février à San Francisco ? 2 ? 3 ? 4 ? Pour le meneur Darius Garland, c’est le quatuor des Cavs dans son intégralité qui mérite d’être récompensé.

Après la magnifique victoire contre Oklahoma City cette nuit, le meneur a défendu son propre dossier tout en incluant ses copains Donovan Mitchell, Evan Mobley et Jarrett Allen.

“J’essaye d’être aussi humble que possible, mais oui, je devrais être un All-Star. Oui. Nous devrions être quatre dans cette équipe à être des All-Stars.”

Darius Garland a choisi le meilleur moment pour sortir cette déclaration.

Dans la victoire des Cavs contre OKC, Garland a été à la fois solide (18 points, 7 passes) et clutch, tandis que le duo d’intérieurs Evan Mobley – Jarrett Allen a fait un gros chantier pour dominer le Thunder. Seul Donovan Mitchell a été moins en vue, mais Spida réalise globalement une campagne qui devrait lui permettre d’accrocher une place de All-Star sans problème.

Le bilan exceptionnel de Cleveland – 32 victoires en 36 matchs – devrait ouvrir la porte du All-Star Weekend à plusieurs joueurs des Cavaliers.

Outre Mitchell, Darius Garland a également de vrais arguments, lui qui réalise la saison la plus solide de sa carrière en matière d’efficacité offensive et d’implication défensive. Evan Mobley est lui tout simplement un candidat au titre de Défenseur de l’Année, tout en montrant une progression sensible en attaque sous le nouveau coach Kenny Atkinson. Enfin, le pivot Jarrett Allen est toujours aussi solide malgré des stats en baisse. Ce quatuor, auquel il faut ajouter une superbe profondeur d’effectif, est à la base de la saison historique de Cleveland.

Au 9 janvier, les Cavs possèdent le meilleur bilan NBA, ainsi que la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense !

Dans l’histoire de la NBA, neuf équipes ont envoyé quatre joueurs au All-Star Game, la plus récente étant les fameux Warriors de 2018. Les Cavs peuvent-ils devenir la dixième ?

