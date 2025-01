Giannis Antetokounmpo a connu une belle soirée hier : victoire contre les San Antonio Spurs, duel XXL remporté face au phénomène français Victor Wembanyama, et nouveau record de double-doubles dans l’histoire des Milwaukee Bucks.

Avec ses 25 points et 16 rebonds contre San Antonio mercredi soir, le Greek Freak a réalisé son 432e double-double en carrière, tous sous le maillot des Bucks. 432 double-doubles, c’est un de plus que la légende Kareem Abdul-Jabbar, ancien détenteur du record de la franchise de Milwaukee. KAJ a eu besoin de 467 matchs en six saisons (1969-75) pour réaliser le record, contre 821 pour Antetokounmpo.

C’est sur ce rebond que Giannis a marqué encore un peu plus l’histoire des Bucks :

With this rebound, Giannis becomes the @Bucks all-time leader in double-doubles, passing Kareem 👏

432 and counting… pic.twitter.com/UHy4uJYMwJ

— NBA (@NBA) January 9, 2025

Giannis Antetokounmpo ajoute donc un record supplémentaire à une liste déjà longue comme ses bras. Voici les principaux records de franchise que détient actuellement le Freak à Milwaukee :

Nombre de matchs (821)

Nombre de minutes (26 960)

Paniers (7 092)

Paniers à 2-points (6 560)

Lancers-francs (4 695)

Rebonds offensifs (1 511)

Rebonds défensifs (6 563)

Rebonds (8 074)

Passes décisives (4 034)

Contres (1 028)

Points (19 411)

Triple-doubles (49)

Double-doubles (432)

On ne l’appelle pas le Greek Freak pour rien…

Sources texte : ESPN, Basket-Reference

Giannis passes Kareem for the most double-doubles (432) in Bucks history 👏 pic.twitter.com/GsQJDls3kq

— SportsCenter (@SportsCenter) January 9, 2025