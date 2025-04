Dans le choc de la soirée, les Clippers ont réussi à arracher leur qualification en Playoffs sur les terres des Warriors. Dans le rôle du héros ? James Harden, exceptionnel lors de la prolongation.

Dans un match magnifique où Stephen Curry, Kawhi Leonard et Jimmy Butler ont enchaîné les exploits à tour de rôle, c’est finalement le Barbu qui a mis tout le monde d’accord.

39 points au total mais surtout 12 en prolongation, à savoir quatre de plus que toute l’équipe des Warriors et seulement un de moins que l’ensemble des Clippers. Pour résumer : James Harden a complètement take over lors de la période supplémentaire.

Un premier 3-points

Un deuxième 3-points

2 lancers-francs (cadeau)

Un floater contré illégalement par Jimmy Butler

2 lancers-francs

Dans le moment le plus important de la saison, celui qui allait déterminer si les Clippers joueraient le play-in tournament ou directement les Playoffs, Harden a véritablement step-up en leader. Un finish magistral pour une performance épique (39 points, 7 rebonds, 10 passes, 2 contres, 2 interceptions), et un finish qui ponctue d’un superbe point d’exclamation une campagne calibre All-Star voire All-NBA.

Malgré les doutes du début de saison, le départ de Paul George et l’absence prolongée de Kawhi Leonard, James Harden a porté les Clippers offensivement tout au long de l’année, avec quasiment 23 points et 9 passes de moyenne en 79 matchs ! Résultat : 50 victoires pour Los Angeles et une place complètement inattendue dans le Top 5 de l’Ouest.

Pas de doute, le Barbu a encore de très beaux restes et disputera une nouvelle fois les Playoffs, lui qui n’a jamais manqué les grandes échéances du printemps (16 participations en 16 saisons).

