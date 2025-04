Oklahoma City Thunder 2024-25 : meilleure différence de points de l’histoire NBA (+12,9)

Le Oklahoma City Thunder vient de réussir une des meilleures saisons régulières de tous les temps en NBA. Et si une statistique l’illustre plus que n’importe quelle autre, c’est la différence de points. Ils ont marqué 1055 unités de plus que leurs adversaires, soit 12,9 par match, un record dans la Grande Ligue.

Le Oklahoma City Thunder ne s’est pas limité à remporter 68 matchs sur 82 cette saison, ils les ont DOMINÉ. Un nombre de blow-out impressionnant qui a mené à un record historique : jamais une équipe n’avait eu une telle différence entre son nombre de points marqués et encaissés en un exercice. 1055, soit 12,9 par match. En d’autres termes, en moyenne, Shai Gilgeous-Alexander et sa bande ont remporté leurs rencontres de 13 points.

Mais ce n’est qu’une des statistiques qui prouve la domination des hommes de Mark Daigneault en 2024-25 : jamais une équipe n’avait remporté autant de matchs de plus de 10 points (54), eu un tel écart avec le deuxième de sa conférence (16 victoires), eu un tel bilan contre les équipes de l’autre conférence (29-1),…

Thunder finish the season 68-14.

5th most wins in NBA history.

#1 point differential in NBA history.

#1 biggest gap between 1-2 seed in NBA history.

#1 most double digit wins in NBA history.

#1 record vs another conference in NBA history.

Next up: Game 1 of the 2025 Playoffs.

— Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) April 13, 2025

Des prouesses réalisées malgré de nombreux matchs manqués de certain piliers de l’effectif comme Chet Holmgren ou, dans une moindre mesure, Jalen Williams.

Alors oui, le Thunder est jeune, inexpérimenté, mais ne pas aller en Finales NBA alors qu’ils ont dominé à ce point-là la saison régulière serait un échec retentissant. Ils ont tout ce qu’il faut pour être ambitieux et viser la bague. Au vu de ces chiffres, ils sont les grands favoris !

Source texte : Brandon Rahbar, Three_Cone