Lors du dernier match de saison régulière, il est monnaie courante de voir les joueurs phares laissés au repos, pour permettre aux autres, très randoms, de se montrer un peu. Focus sur les performances que personne n’avait vu venir mais qui existent bel et bien quand même, qu’on le veuille ou non. Bref, on a vu vous allez voir.

NB : le but est de recenser des joueurs qu’on ne voyait pas ou peu venir. Ainsi, Payton Pritchard aurait eu sa place dans cet article il y a quelques années. Mais étant devenu le GOAT des dernières journées avec Kenneth Lofton Jr., vous ne l’y verrez pas cette saison.

Pat Connaughton (Bucks) : 43 points à 16/29 au tir dont 5/12 de loin, 11 rebonds et 5 passes décisives face aux Pistons

Normalement, Pat Connaughton est censé jouer au baseball, mais ce soir, il s’est transformé en prime Kobe. Bien sûr, on vanne, le Pat est un pur soldat, mais de là à le voir envoyer son career high face aux Pistons, même sans Giannis et Lillard, il n’y a qu’un pas que personne n’avait osé franchir à la rédaction.

Lonnie Walker IV (Sixers) : 31 points à 11/23 au tir dont 8/15 de loin, 6 rebonds et 2 passes décisives face aux Bulls

Revenu en NBA en cours de saison dans le climat moribond des Sixers, Lonnie Walker quatrième du nom a au moins pu se montrer individuellement. Dans cet ultime match face aux Bulls, il n’avait qu’à prendre le ballon et croquer pour être le meilleur joueur de son équipe. Une belle fin de saison, suffisante pour rester l’an prochain après son crochet par l’Europe ?

Julian Champagnie (Wizards) : 27 points à 11/16 au tir dont 5/9 de loin, 4 rebonds et 2 passes décisives face au Heat

On peut dire qu’il a fait péter le champagne. Voilà, c’est là que s’arrêtera notre vanne pour celui-ci.

Tristan Vukcevic (Wizards) : 28 points à 9/12 au tir dont 4/6 de loin, 11 rebonds et 5 passes décisives face au Heat

Vous aviez oublié que Tristan Vukcevic était en NBA, c’est normal, ça s’appelle avoir une mémoire sélective. Toujours est-il que l’énergumène s’est tapé un petit kiff ce soir. Une belle sortie en terre floridienne, et un nom que l’on ne connait toujours pas au final.

Jaime Jaquez Jr. (Heat) : 41 points à 17/25 au tir dont 2/6 de loin, 10 rebonds et 7 passes décisives face aux Wizards

On sait évidemment qu’il est talentueux, mais il nous semblait quand même judicieux de parler des 41 pions d’un type qui a tourné à 8,6 unités de moyenne cette saison. Le mousquetaire a en tout cas prouvé à Coach Spo qu’il mérite plus de temps de jeu.

Jaylon Tyson (Cavaliers) : 31 points à 12/25 au tir dont 4/12 de loin, 7 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions face aux Pacers

Est passé à un prénom près d’être l’un des meilleurs combattants de tous les temps. Au final, il a connu son moment de gloire sur un match NBA. Ce n’est pas mal non plus malgré la défaite. Mention spéciale à Emoni Bates également.

Jonas Valanciunas (Kings) : 22 points à 10/11 au tir, 10 rebonds et 4 passes décisives face aux Suns

Revenu bien rouge bronzé pour ce dernier match de la saison, il a encore une fois fait du sale. Qu’il se rassure toutefois, il devrait vite pouvoir retourner peaufiner son bronzage malgré la qualification au Play-in.

Jamison Battle (Raptors) : 25 points à 9/19 au tir dont 7/15 de loin, 9 rebonds et 3 passes décisives face aux Spurs

C’est bien la première fois de l’histoire qu’un joueur NBA créé par une IA sort une telle ligne de stats.

Branden Carlson (Thunder) : 26 points à 10/19 au tir dont 2/8 de loin, 10 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres face aux Pelicans

On l’imagine plutôt en école de commerce, sur une planche de surf, sur une planche d’école de commerce ou dans une école de surf. Mais c’est bien en NBA que le chevelu Branden Carlson a taffé ce soir. Une belle ligne de stats, et une relative notoriété aussi.

Lamar Stevens (Grizzlies) : 31 points à 14/25 au tir dont 2/8 de loin, 6 rebonds et 3 passes décisives face aux Mavericks

On pourrait croire à un regen sur NBA 2K, mais non, Lamar Stevens connait enfin son heure de gloire ce soir face aux Mavericks. Une belle ligne de stats, qui est forcément un peu permise par Nico Harrison.

James Harden (Clippers) : 39 points à 14/25 au tir dont 2/8 de loin, 7 rebonds, 10 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres face aux Warriors

Un dernier troll pour la route, parce qu’on n’a pas l’habitude de le voir dans les matchs à enjeu. Maintenant on vous laisse vous taper dans les commentaires.