On y est, c’est fini, les 30 franchises ont chacune joué 82 matchs et on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Avant cela on vous raconte tout ce qu’il s’est passé ce soir, ou du moins ce qu’on a vu entre deux barres de rire et trois frissons.

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Zaccharie Risacher a très peu joué, c’était prévu, rendez-vous mardi pour le play-in.

Alex Sarr, Moussa Diabaté, Tidjane Salaün, Rayan Rupert et Sidy Cissoko ont terminé leur saison.

Rudy Gobert a été grandiose face au Jazz et affrontera les Lakers en Playoffs

Pacôme Dadiet a pu jouer un peu avant de connaitre ses premiers Playoffs avec les Knicks.

Le highlight de la nuit

BUB CARRINGTON ENDS HIS ROOKIE SEASON WITH A GAME-WINNER 🔥

ONLY ROOKIE TO PLAY ALL 82 GAMES 🙌 pic.twitter.com/kxKFeEK2KK

April 13, 2025

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

Le programme NBA de ce soir