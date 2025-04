un paquet de Français jouaient ce soir leur dernier match de la saison. Rudy Gobert et Nico Batum joueront les Playoffs, Pacôme Dadiet et Ousmane Dieng devraient les regarder du banc, et Zaccharie Risacher jouera le play-in mercredi. Pour les autres ? Des vacances bien méritées !

Résultat de la nuit :

Zaccharie Risacher

10 minutes histoire de participer à la fête, 6 points et 2 rebonds, rendez-vous mardi soir pour le play-in face au Magic.

Alexandre Sarr

10 points, 8 rebonds et 4 passes pour finir la saison mais, surtout, il a vu de ses yeux Jaime Jaquez poser un 40/10/7.

Moussa Diabaté

10 points, 9 rebonds et 2 steals pour Mouss Diab, merci pour les travaux et à la prochaine.

Tidjane Salaün

Titulaire, il termine sa saison rookie sur un match à 5 points, 5 rebonds et 2 passes, à 1/11 au tir. Oups.

Pacôme Dadiet

4 points et 4 rebonds en 11 minutes, on se voit en Playoffs, au bout du banc des Knicks.

Rudy Gobert

19 points, 18 rebonds et 4 contres, Rudy termine la saison en boulet de canon et pourrait bien se marrer en Playoffs face aux Lakers.

Rayan Rupert

13 points et 10 rebonds pour le double R, qui aura eu droit à ses minutes sur les derniers matchs de la saison.

Sidy Cissoko

7 points, 2 rebonds, 4 passes, et les chicos d’Alex Len sur un poster.

Sidy Cissoko POSTER AND-ONE 😤 pic.twitter.com/1Em38fliVa

— NBA TV (@NBATV) April 13, 2025

