Il aura fallu attendre le buzzer du tout dernier match de la saison régulière pour découvrir cette affiche du premier tour de Play-in à l’Ouest. Les Warriors et Grizzlies s’affronteront pour déterminer qui verrouillera la septième place, avant d’aller défier les Rockets au premier tour de Playoffs.

Quel suspense ! Avec la victoire des Wolves contre le Jazz, et des Nuggets contre Houston, tous les yeux étaient rivés sur ce Warriors – Clippers aux très gros enjeux. C’est simple, le vainqueur se qualifiait directement en Playoffs pendant que le perdant allait devoir passer par le play-in. Une saucisse de Buddy Hield en prolongation plus tard et voilà que nous y sommes, Golden State s’incline contre Los Angeles et devra donc se farcir les Grizzlies pour décrocher son ticket en PO.

🚨 C’EST OFFICIEL !! 🚨

WARRIORS – GRIZZLIES AU PLAYIN TOURNAMENT !!!

Le vainqueur de ce match affrontera HOUSTON au 1er tour des Playoffs !! pic.twitter.com/ElHuS3dGgw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2025

Stephen Curry contre Ja Morant, voilà un duel qui peut vous sembler familier. En effet, les deux se sont déjà affrontés dans une série en sept il y a trois ans, mais également au… play-in une année avant cela, qui avait vu Memphis envoyer tout l’effectif des Dubs à Cancun. Bis repetita cette année, mais cette fois le vaincu aura une autre chance pour se rattraper contre le vainqueur de Kings – Mavs. Alors entre les grandes gueules de Draymond Green et Jimmy Butler et les célébrations de criminel de Ja Morant, on sent qu’il y a du potentiel pour que ça chauffe bien bien fort au sein du Chase Center.

En bref : du passif entre les deux équipes, des caractères bien trempés et du très grand joueur sur le parquet. Réservez votre nuit du mardi au mercredi à 1h30, pour découvrir qui tentera l’upset contre ces jeunes Rockets inexpérimentés.