Play-in Tournament 2025 : dates, horaires, programme complet !

La saison régulière étant désormais terminée, on peut se projeter sur le Play-in Tournament qui débutera dès mardi. On vous file toutes les infos à avoir.

Au terme d’un match époustouflant, les Warriors ont donc chuté à domicile face aux Clippers, les condamnant à passer par le Play-in Tournament. Ils y retrouveront les Grizzlies pour un billet direction les Playoffs 2025 (face aux Rockets). Le perdant sera lui opposé au vainqueur de Kings – Mavs et là encore il y aura une place à gagner pour la postseason. (face au Thunder)

À l’Est, le Magic et les Hawks seront opposés dans la partie haute du Play-in Tournament (pour affronter Boston). Le Heat ou les Bulls essaieront eux d’obtenir le dernier billet, qui envoie affronter les Cavs au premier tour.

🚨 PLAYIN TOURNAMENT :

MARDI SOIR :

– Game 1 : Magic vs Hawks

– Game 2 : Warriors vs Grizzlies

– Le vainqueur devient 7ème

MERCREDI SOIR :

– Game 3 : Bulls vs Heat

– Game 4 : Kings vs Mavs

VENDREDI SOIR :

– Game 5 : Perdant G1 vs Winner G3

– Game 6 : Perdant G2 vs Winner G4

-… pic.twitter.com/XU9vGCjfGg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2025

Où et quand voir ces matchs à élimination directe ? On connait déjà les heures et les jours pour les premières affiches.

Programme Play-in Tournament 2025

Nuit du mardi 15 au mercredi 16 avril :

1h30 : Magic – Hawks

4h : Warriors – Grizzlies

Nuit du mercredi 16 au jeudi 17 avril :

1h30 : Bulls – Heat

4h : Kings – Mavs

* L’ultime round du Play-in aura lieu la nuit du vendredi 18 mais l’heure n’a pour le moment pas été communiquée.

