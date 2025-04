Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, la Lottery aussi, et au bout du compte cette saison c’est le Jazz qui tope la première place, et qui aura le plus de chances – avec les Wizards et les Hornets – de rafler la mise à savoir Cooper Flagg à la Draft !

Trois équipes claquées au sol, mais un statut tout réfléchi, disons que c’était l’objectif. Moins de 20 victoires à l’année, de quoi s’offrir 14% de chances de gratter le first pick à la Draft 2025, très probablement pour récupérer The next best thing Cooper Flagg. Au royaume de la nullité les Pels, les Sixers et les Nets ne sont pas loin derrière, alors que Toronto et les Spurs sont en embuscade pour carotter tout le monde. Mais avant toute chose merci pour nos yeux, cette purée infâme de matchs de basket joués pour ne pas gagner est désormais derrière nous.

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

